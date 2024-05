Seadusemuudatuse järgi saaks ohtliku autojuhi tervisetõendi peatada automaatselt

Kui autojuhi tervisetõendi saamine on viimased kümmekond aastat olnud juhtide jaoks lihtne, siis selle kehtivuse peatamine on jätkuvalt väga keeruline. Seda saab teha vaid perearst ja sedagi juhul, kui juht ise vabatahtlikult tervisekontrolli tuleb. Teistel tohtritel see õigus puudub, isegi kui nad on diagnoosinud autojuhtimist välistanud terviseseisundi.

"Tegemist on tavapäraselt mittemeditsiinilise küsimusega, mis peaks olema automaatne või automaatselt menetletav, mis ei koormaks tervishoiuressursse," ütles perearst Diana Ingerainen.

Et tervisetõendite regulatsioon on ajale jalgu jäänud, möönavad ka ametkonnad ja seetõttu on kliimaministeeriumis valmivas uus eelnõu.

"Mõte on selles, et need kodanikud, kes tabatakse joobes juhtimiselt või liiklusohtliku terviseseisundi tõttu on liiklusest kõrvaldatud, siis nende tervisetõendi kehtivus peatuks. Selle taastamiseks peaks nad uuesti läbima tervisekontrolli," lausus kliimaministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Margus Tähepõld.

Perearstidele jääb arusaamatuks, miks tahetakse seadusse kirjutada tervisekontrolli nõue, kui tänapäeval on tasulise veretestiga võimalik kindlaks teha ja seda ka mitu nädalat hiljem, kas inimene suutis alkoholi- ja narkovaba elu elada või mitte. Kui kliimaministeerium lepiks analüüsivastusega, siis sotsiaalministeerium mitte.

"Loomulikult on see väga okei, teha see analüüs ja teha selle alusel eitav otsus, loomulikult võib seda teha. Aga see eeldab, et arst veendub antud juhul analüüsi vastuses ja teeb eitava otsuse," ütles sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

Aga üht-teist muutub ilmselt lähiajal. Kui seni võis näiteks EMO arst tuvastada, et autojuhil on liiklusohtlik terviseseisund, näiteks ta on pime, siis sellest ekspertiisiaktist ei piisanud juhtimisõiguse peatamiseks. Transpordiameti juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnovi sõnul on seni lähtutud isiku vastutusest.

"Olles aru saanud, et tihti isikuvastutusest võib jääda natuke puudu, siis oleme otsinud erinevaid koostöökohti politsei- ja piirivalveametiga. Täna on transpordiamet valmis sellisel juhul isiku juhtimisõiguse peatama, kui see info meile tuleb," lausus transpordiameti juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnov.

Uus eelnõu jõuab juunis liikluskomisjoni. Millal uus kord kehtima hakkab, sõltub terviseinfosüsteemi uute arenduste valmimisest, neid aga ei saa tellida enne seaduse vastuvõtmist.

Tänavu on juhtimisõigus peatatud 68 inimesel.