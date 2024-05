Tallinn algatas Ülemiste keskuse laienduse planeeringu

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles kolm aastat tagasi K-Projekt eesmärgiga määrata planeeritavale Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistule ehitusõiguse kuni viie kuni 12 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Hooned on kavandatud nii Ülemiste keskuse olemasoleva hoonestuse ümberehitamiseks ja laiendamiseks kinnistu idapoolsele alale kui ka Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku äärsele alale eraldiseisva ärihoonena.

Plaanid tähendavad, et Ülemiste keskuse ja Tartu maantee vahelt kaob hiiglaslik parkimisplats, selle Suur-Sõjamäe tänava poolsesse nurka on plaanis ehitada ärihoone ja ülejäänud ala kujundada pargialaks.

ERR kirjutas kaks aastat tagasi, et Ülemiste keskus kavatseb ehitada aastaks 2027 praeguse keskuse külge multifunktsionaalse hoone. Ülemiste keskuse laienduses saab olema pinda 50 000 kuni 60 000 ruutmeetrit ning see ei ole mõeldud kaubanduspindade laiendamiseks, ütles ERR-ile Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits.

"Keskused arenevad tänapäeval mitte kaubanduse, vaid multifunktsionaalsuse poole. Meil on kaubandust hästi palju. Lisanduv maht on mõeldud meelelahutuseks, lisaks avalikud teenused, terviseteenused. Ilmselt avame ennast tulevasele linnaväljakule, seega tuleb laiendusse ka palju toitlustust, ka väliterrassidega. Pluss päris korralik büroomaht, sest laiendus tuleb rahaliselt tasakaalu saada ja bürood on multifunktsionaalsetes keskustes need, kust saab renditulu küsida," lausus Pärnits.

Praegu on Ülemiste keskuses katusealust pinda ligikaudu 100 000 ruutmeetrit.