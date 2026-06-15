X!

Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele

Eesti
Arhitektuuribüroo Pluss visioon Kantsi tunnelist.
Vaata galeriid
4 pilti
Eesti

Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Leonhard Weiss OÜ esindajad sõlmisid esmaspäeval 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee-aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltica Ülemiste jaamaala alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima 31. oktoobriks 2027.

Praegu pääseb Ülemiste piirkonda peamiselt Tartu maantee kaudu ning järgmine võimalus raudtee ületamiseks asub enam kui kolme kilomeetri kaugusel Smuuli teel. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda.

"Kantsi tunnel on palju enamat kui üks läbipääs raudtee alt. See on osa suuremast tervikust, mis muudab Ülemiste piirkonna Eesti olulisemaks rahvusvaheliseks liikuvuskeskuseks. Rail Baltica ei ühenda meid ainult Euroopaga, vaid aitab paremini siduda ka Eesti ja Tallinna erinevaid piirkondi ning loob eeldused uute investeeringute ja töökohtade tekkeks," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets pressiteate vahendusel. Tema sõnul on seega tegemist olulise sammuga kogu Ülemiste piirkonna arengus. 

"Meil on väga hea meel, et Kantsi tunneli pikk läbirääkimiste, projekteerimise ja nüüd ka ehitushanke faas on jõudnud lõpule ja Tallinn saab tulevikus juurde ühe uue võimaluse liikuda Peterburi maanteelt Suur-Sõjamäe tänavale. See muudab nii jalakäijate, ühistranspordi kui autode liikluse sujuvamaks ning on väga oluline lahendus Tartu maantee, Järvevana tee ja Suur-Sõjamäe ristmiku ummikute leevendamiseks. Samuti annab see liikluskatkestuste korral liiklejatele suurema turvatunde," lisas Ülemiste linnakut arendamisega seotud AS Mainor juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Töövõtja Leonhard Weiss OÜ prokurist ja inseneriehituse divisjoni direktor Aleksei Dohin märkis, et leping tähistab olulist etappi nii Rail Baltica kui ka Eesti raudteetaristu arengus, see parandab piirkondlikku ühenduvust, tõstab ohutust ning loob tulevikus uusi võimalusi.

Leonhard Weiss on Rail Baltica projektis osalenud mitme taristulõigu rajamisel Eestis, Lätis ja Leedus, sealhulgas Ülemiste kergliiklustunneli ehituses, Riia keskjaama raudteetaristu laiendamises ning Šveicarija–Žeimiai raudteelõigu rajamises, ütles Dohin.

Rail Baltic Estonia ja Leonhard Weiss OÜ vahel sõlmitud lepingu maksumus on 9 826 169 eurot ning selle raames ehitatakse lisaks Kantsi tunnelile ka uus reisijate ooteplatvorm koos selle juurdepääsuga ning Rail Balticu Euroopa rööpmelaiusega raudteetaristu alusehitus Ülemiste jaama-alal, sealhulgas muldkehad, drenaažisüsteemid ja vajalikud kommunikatsioonid.

Tallinna linnavolikogu kiitis Kantsi tunneli rajamise Rail Balticu raudteetrassi alla heaks eelmise aasta mais. 

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:01

Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

17:55

Seaduseelnõu seab voogedastusplatvormidele kohustuse investeerida Eesti filmitööstusesse

17:41

Times: Hiina üritab tsiviillaevade abil laiendada haaret Taiwani ümbruses

17:24

Cucurellast sai Mourinho esimene täiendus Madridi Realis

17:09

Riik paneb Venemaa serveritest saadetud e-kirjad karantiini Uuendatud

16:56

Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele

16:50

Endised reformierakondlastest rahandusministrid jätsid lisaeelarve poolt hääletamata

16:48

Jalgpalli MM-i avamäng tõi ERR-i kanalites ekraanide ette ligi 200 000 vaatajat

16:44

Uruguay süüdistab FIFA-t MM-i avamängu eel tekkinud reisikaoses

16:41

Tartumaal ekslevad metsas neli emata karupoega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.06

Venemaa inimmassi eelis Ukraina ees on hääbumas

06:31

Tallinna reaalkooli uus hoone kallines kahe aastaga kolmandiku võrra

14.06

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

11:40

Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suurklooster Uuendatud

09:45

Prantsusmaa presidendivalimiste soosik Bardella lubas Euroopat raputada

10:36

Norra kroonprintsessi poeg mõisteti vägistamise eest aastateks vangi

11:35

Hansa Grupp müüb bussiäri maha

14.06

Sõja 1572. päev: Ukraina ründas keemiatehast ja suurt kütusehoidlat Venemaal Uuendatud

07:07

Kunagise peatoimetaja sõnul koostatakse Putinile ilustatud uudistesaateid

12:00

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks Uuendatud

ilmateade

SPORT

18:01

Yamal alustab Hispaania MM-i avamängu varumeeste pingilt

17:24

Cucurellast sai Mourinho esimene täiendus Madridi Realis

16:48

Jalgpalli MM-i avamäng tõi ERR-i kanalites ekraanide ette ligi 200 000 vaatajat

16:44

Uruguay süüdistab FIFA-t MM-i avamängu eel tekkinud reisikaoses

loe: kultuur

16:36

Arvustus. Muusika-, sumina- ja tantsupidu

15:28

Aurora Ruus: nüüdismuusika minevikust olevikku

15:21

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

14:12

Kumus jõuab sügisel publiku ette Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannad²"

loe: eeter

14:12

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

14:12

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

13:33

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

13:06

Paljude öölaulikute arvukus on viimase kümnendi jooksul järsult langenud

Raadiouudised

16:05

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

16:05

Noored laulsid ja tantsisid malevasuve avatuks

15:45

Raadiouudised (15.06.2026 15:00:00)

15:35

Itaalias kasvavad pinged rändeteema ümber

12:35

Ajutise kaitse saanud põgenike arv Eestis on stabiliseerunud

12:35

ELi järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistel vaieldakse kaitsekulude rahastusallikate üle

12:20

Raadiouudised (15.06.2026 12:00:00)

10:45

Varnja kunstisuve avab näitus "Imelikud inimesed"

10:40

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks

10:35

Tallinna reaalkooli uus hoone läks kahe aastaga 8 miljoni võrra kallimaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo