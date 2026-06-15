Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele

Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Leonhard Weiss OÜ esindajad sõlmisid esmaspäeval 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee-aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltica Ülemiste jaamaala alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima 31. oktoobriks 2027.

Praegu pääseb Ülemiste piirkonda peamiselt Tartu maantee kaudu ning järgmine võimalus raudtee ületamiseks asub enam kui kolme kilomeetri kaugusel Smuuli teel. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda.

"Kantsi tunnel on palju enamat kui üks läbipääs raudtee alt. See on osa suuremast tervikust, mis muudab Ülemiste piirkonna Eesti olulisemaks rahvusvaheliseks liikuvuskeskuseks. Rail Baltica ei ühenda meid ainult Euroopaga, vaid aitab paremini siduda ka Eesti ja Tallinna erinevaid piirkondi ning loob eeldused uute investeeringute ja töökohtade tekkeks," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets pressiteate vahendusel. Tema sõnul on seega tegemist olulise sammuga kogu Ülemiste piirkonna arengus.

"Meil on väga hea meel, et Kantsi tunneli pikk läbirääkimiste, projekteerimise ja nüüd ka ehitushanke faas on jõudnud lõpule ja Tallinn saab tulevikus juurde ühe uue võimaluse liikuda Peterburi maanteelt Suur-Sõjamäe tänavale. See muudab nii jalakäijate, ühistranspordi kui autode liikluse sujuvamaks ning on väga oluline lahendus Tartu maantee, Järvevana tee ja Suur-Sõjamäe ristmiku ummikute leevendamiseks. Samuti annab see liikluskatkestuste korral liiklejatele suurema turvatunde," lisas Ülemiste linnakut arendamisega seotud AS Mainor juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Töövõtja Leonhard Weiss OÜ prokurist ja inseneriehituse divisjoni direktor Aleksei Dohin märkis, et leping tähistab olulist etappi nii Rail Baltica kui ka Eesti raudteetaristu arengus, see parandab piirkondlikku ühenduvust, tõstab ohutust ning loob tulevikus uusi võimalusi.

Leonhard Weiss on Rail Baltica projektis osalenud mitme taristulõigu rajamisel Eestis, Lätis ja Leedus, sealhulgas Ülemiste kergliiklustunneli ehituses, Riia keskjaama raudteetaristu laiendamises ning Šveicarija–Žeimiai raudteelõigu rajamises, ütles Dohin.

Rail Baltic Estonia ja Leonhard Weiss OÜ vahel sõlmitud lepingu maksumus on 9 826 169 eurot ning selle raames ehitatakse lisaks Kantsi tunnelile ka uus reisijate ooteplatvorm koos selle juurdepääsuga ning Rail Balticu Euroopa rööpmelaiusega raudteetaristu alusehitus Ülemiste jaama-alal, sealhulgas muldkehad, drenaažisüsteemid ja vajalikud kommunikatsioonid.

Tallinna linnavolikogu kiitis Kantsi tunneli rajamise Rail Balticu raudteetrassi alla heaks eelmise aasta mais.