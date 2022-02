Fotod: Ülemiste keskus kavandab suurt juurdeehitist

Ülemiste keskuse laienduses saab olema pinda 50 000 kuni 60 000 ruutmeetrit ning see ei ole mõeldud kaubanduspindade laiendamiseks, ütles ERR-ile Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits.

"Keskused arenevad tänapäeval mitte kaubanduse, vaid multifunktsionaalsuse poole. Meil on kaubandust hästi palju. Lisanduv maht on mõeldud meelelahutuseks, lisaks avalikud teenused, terviseteenused. Ilmselt avame ennast tulevasele linnaväljakule, seega tuleb laiendusse ka palju toitlustust, ka väliterrassidega. Pluss päris korralik büroomaht, sest laiendus tuleb rahaliselt tasakaalu saada ja bürood on multifunktsionaalsetes keskustes need, kust saab renditulu küsida," lausus Pärnits.

Praegu on Ülemiste keskuses katusealust pinda ligikaudu 100 000 ruutmeetrit.

Juurdeehituse valmimine on praegu kavandatud 2027. aastasse, kui peaks valmima ka Rail Balticu suur ühisterminal, millega laiendus ühendatakse.

Pärnitsa sõnul ongi kogu teema laiem kui vaid Ülemiste keskuse laiendamine, sest piirkond saab aastate pärast täiesti uue näo.

"Sinna tuleb Rail Balticu lõppjaam, tuleb täpselt meie keskuse tagahoovi. Teisel poolt on lennujaam, Ülemiste City, siis meie. Et need neli arendust saaksid korraga valmis, tuleb ka meil laieneda. Mitte et me hirmsal kombel tahaksime laieneda, pigem avame end sellega Rail Balticu terminali poole. See ei ole puhas ärihuvi, et meil läheb väga hästi, et teeks keskust vähe suuremaks. See on vaade, et mida koos teha Eesti ja Tallinna jaoks," lausus Pärnits.

Ehitus ise võiks alata 2025, praegu käivad läbirääkimised ja planeerimised Tallinnaga, lisas Pärnits.

Selle laiendusega jääb veel alles Ülemiste keskuse ees asuv suur autoparkla, kuid juba järgmise laiendusega kaob ka see.

"Kui vaadata aastaid edasi, siis selleks, et tekitada Ülemistele tihedamat linnaruumi, siis nii-öelda järgmine järgmine laiendus, krundi tihestamine, see näeb ette hoonestamise tekitamise keskuse esisele platsile ja siis läheksid parkimiskohad kas parkimismajja või maa alla või mõlemisse," rääkis Pärnits.