Riigikogu hääletas taksojuhtidelt eesti keele oskust nõudva eelnõu maha

Riigikogus oli teisipäeval esimesel lugemisel Isamaa algatatud keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu, mis muu hulgas puudutas ka platvormitööd tegevate isikute keelenõudeid. Nimelt eemaldati 2016. aastal ühistranspordiseadusest taksojuhtide nõue eesti keelt osata, kuid eelnõuga seati piisav riigikeeleoskus taksojuhi teenindajakaardi saamise eelduseks.

Teisipäeval hääletas riigikogu eelnõu maha. Eelnõu tagasilükkamist toetas 39 saadikut ja vastu oli 15. ​

​Kohal olnud 84 riigikogu saadikust 30 jätsid hääletamata, nende seas ka hulk koalitsiooni kuulujaid: Signe Kivi, Toomas Kivimägi, Annely Akkermann, Yoko Alender, Hanah Lahe, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Õnne Pillak, Margit Sutrop, Andres Sutt, Kristo Enn Vaga ja Kristina Šmigun-Vähi Reformierakonnast, Helmen Kütt ja Priit Lomp sotsiaaldemokraatidest ning Liisa Pakosta, Juku-Kalle Raid, Peeter Tali ja Igor Taro Eesti 200-st.

Isamaa fraktsiooni liige Tõnis Lukas ütles riigikogus, et olukord on viimastel aastatel tunduvalt muutunud, sest Eesti tööjõuturule on tulnud hulgaliselt inimesi, kellel puudub varasem kokkupuude Eestiga ja nende keeleoskus on olematu või nadi.

"Aga Eesti on praegu /.../ kollektiivse, massilise sisserände surve all ja me ei suuda praegu integreerida. Eriti mitte sellise loiu ja allaheitliku käitumisega, nagu praegu ilmneb paljudel juhtudel. Ja vaat seda allaheitlikkust me tahamegi murda," põhjendas Lukas vajadust keelenõudeid karmistada.

Ta lisas, et teenindusfääris on asi käest ära läinud ja platvormitöö maht suureneb ilmselt tulevikus vältimatult, nii et kui jätta see valdkond keelenõuetega reguleerimata, kaob eesti keel tulevikus avalikust käibest.

​Valitsus otsustas aprilli lõpus, et ei toeta keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu ning haridusminister Kristina Kallas põhjendas seda aprilli lõpus asjaoluga, et kuna haridusministeeriumis on nagunii valmimas keeleseaduse väljatöötamiskavatsus, ei ole otstarbekas enne seda üksikuid sätteid või teemasid puudutavaid seadusemuudatusi teha.

Haridusministeeriumist öeldi aga eelmisel nädalal ERR-ile, et nemad taksojuhtide keeleoskuses suurt probleemi ei näe ja kaebusi selle kohta laekub harva.

HTM loodab keeleseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse mai lõpus partneritele kooskõlastamiseks saata.