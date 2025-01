Ametnike sõnul on äpitaksojuhtide eesti keele oskus endiselt vilets

Äpitaksojuhtide eesti keele oskus on nii keeleameti kui ka munitsipaalpolitsei hinnangul endiselt kehv. Bolt küll kohustab juhte läbima keeletesti, kuid tunnistab, et seda ei pruugi lahendada juhid ise.

Äpitaksojuhtide vähese eesti keele oskuse üle on kliendid kaevanud juba ammusest ajast. Lahenduseks on Bolt viimase nelja kuu jooksul kõigilt juhtidelt nõudnud keeletesti läbimist, kus kontrollitakse nende teadmisi B1 tasemel ehk vajalik on lihtsama vestluse oskus. Sellegipoolest mööduvad sõidud siiani kehva keeleoskusega juhtidega.

Juhtide vähene keeleoskus teeb muret nii keeleametile kui ka Tallinna munitsipaalpolitseile. Ametid on üheskoos kontrollinud aasta jooksul sadu taksojuhte, kusjuures keeleprobleem esineb vaid äpitaksojuhtidel.

"40 protsenti on need inimesed, kes ikkagi oskavad, ja 60 on need, kes ei oska. On väga palju just välisriikidest inimesi, kes on tulnud ja siis firmad võtavad nad tööle," rääkis munitsipaalpolitsei juhtivspetsialist Kristjan Haljasoks.

"Me ei tea kunagi, kui inimesel võib tekkida mingi oluline tervisetõrge või mingi muu vajadus takso tagaistmel ja kui juht sellest midagi aru ei saa, kui inimene talle ütleb, siis on ju väga pahasti," lisas ta.

"Kehv on. Tulika taksost ei ole ühtegi kaebust või ühtegi situatsiooni. Aga teiste puhul on, olgu nad FIE-d või ükskõik millise nimetusega, sealhulgas ka Bolt ja see platvormiteenus, siis ikkagi on probleemid. /.../ Reidil peatati neli taksojuhti ja keegi neist ei osanud. See on siis ikkagi 100 protsenti selle reidi ajal," selgitas keeleameti järelevalve juhataja Merle Loodus-Adamson.

Mure pole ka Boltile võõras – kuu jooksul teavitavad kliendid neid läbi rakenduse umbes 10 korral keeleoskamatust juhist. Ka on ettevõte teadlik, et võõrkeelsed juhid lasevad enda eest teste lahendada hoopis eestlastel.

"Me oleme küll loomulikult juhtidega suhelnud ja me saame aru, et igat süsteemi, kui on piisav hulk inimesi ja piisav hulk motivatsiooni, keegi võib proovida petta," tõdes Bolti arendusjuht Henri Arras.

Keeletestis põrumise tõttu on Bolt koostöö lõpetanud enam kui 700 autojuhiga.