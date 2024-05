Angela Merkel esitleb novembris kauaoodatud memuaare

Merkel, kelle mainet Saksamaal ja välismaal on mõjutanud Venemaa Ukraina invasioon, saab juulis 70-aastaseks. "Ta märgib, et tema elu võib jagada kaheks Saksa riigis veedetud perioodiks - 35 aastat Saksamaa Demokraatlikus Vabariigis ja 35 aastat ühendatud Saksamaal," selgitas The Guardiani teatel inglisekeelse raamatu kirjastaja Pan Macmillan.

Väidetavalt on Merkel pärast 2021. aastal kantsleriametist taandumist suurema osa ajast kirjutamisega mööda saatnud. Saksa Liitvabariigi liidukantslerina töötas ta aastatel 2005-2021.

700-leheküljeline teos on kirjutatud koos Merkeli pikaajalise poliitilise nõustaja Beate Baumanniga. See hõlmab Merkeli lapsepõlve Ida-Saksamaal, ootamatut poliitilist tõusu pärast kommunistliku režiimi kokkuvarisemist ning 16 aastat kantslerina, märgib ajaleht.

Merkel ütles kirjastaja teates, et raamat esitab ja vastab küsimusele: "Mida tähendab vabadus minu jaoks?". Merkeli sõnul on see teda kogu elu huvitanud.

"Vabadus minu jaoks tähendab seda, et ma saan teada, kus on minu piirid, ja suruda ennast nende piirideni," lausus Merkel. "Vabadus minu jaoks tähendab seda, et ma ei lõpeta kunagi õppimist, et ma ei seisa paigal, et jätkan liikumist edasi, isegi pärast poliitikast lahkumist."

Raamat lubab pakkuda mälestusi ja vaatenurki tema kohtumistest ja vestlustest maailma mõjukaimate inimestega. Samas kirjeldab ta ka olulisi rahvuslikke, Euroopa ja rahvusvahelisi pöördepunkte – kuidas tehti otsuseid, mis kujundasid meie aega, vahendab ajaleht.

Mälestused lähevad müüki üle maailma 26. novembril, et kasutada ära detsembrikuist pühadeperioodi aegset raamatumüügi lainet. Saksakeelset audioraamatut loeb tunnustatud näitleja Corinna Harfouch, kes kasvas samuti üles Nõukogude Liidu võimu alla langenud idas.

Pärast poliitikast lahkumist on Merkeli populaarsus ja staatus globaalse liberaalsete väärtuste ikoonina saanud ränga hoobi süüdistuste tõttu, et ta nõrgendas oma pika ametiaja jooksul Saksamaad, suurendades selle sõltuvust Venemaast ja Hiinast.

Kriitikute hinnangul ei ole Merkel suutnud oma ametis olemisele järgnenud aastatel enda valikute eest piisavalt vastust anda, hoolimata korduvatest avalikest esinemistest.

Merkeli kauaaegne liitlane Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU) ja kaitseküsimuste ekspert Roderich Kiesewetter süüdistas teda saatusega mängimises, viidates Nord Streami gaasijuhtme projekti jätkamisele Venemaaga, isegi pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal. "Merkelil on omad saavutused, aga me peame leppima tema lähedusega Venemaale," ütles ta eelmisel kuul avalik-õiguslikus televisioonis.

Ent kui endise kantsleri hiljutiste avalike avalduste järgi midagi arvata, siis ei peaks lugejad Merkeli memuaaridest vabandusi ootama, märgib The Guardian.