Rahandusminister Võrklaev: valitsus ei aruta pensionide külmutamist

"Tahan üle rõhutada, et valitsus ei aruta pensionite külmutamist ega kärpimist. Eesti pensionid on kasvanud märgatavalt, eelkõige kahel viimasel aastal, kuid nii OECD kui ka IMF on viidanud, et pensionärid on sissetulekult jätkuvalt kõige haavatavamas olukorras," ütles Võrklaev.

"Olen koostanud koalitsioonis ja valitsuses arutamiseks kokkuhoiuplaani, et parandada riigi rahanduse seisu," lisas reformierakondlasest rahandusminister. "See sisaldab keerulisi kokkuhoiukohti, kuid arvestusega, et pensionid jääksid puutumata. Inimestel peab säilima turvatunne tuleviku ees ning kindlus."

Eesti Ekspress kirjutas pikemas käsitluses teisipäeval, et neile teadaolevalt on valitsuses laual plaan, millega vähemalt pensionide indekseerimisest on kavas loobuda.

"Ministeeriumides on välja arvutatud, et nii õnnestuks 2025. aastal säästa ligikaudu 200 miljonit eurot, siis 400, siis 600 ja nii edasi. Kui külmutamise asemel mindaks indekseerimise vähendamise teed – näiteks nagu kõrgemate riigiteenistujate palkadega –, oleks kokkuhoid veidi üle poole väiksem," märkis ajaleht konkreetsetele allikatele viitamata.



"Selliseid arvutusi pole tehtud igaks juhuks. Ametnikud ei tule hommikul tööle mõttega, mis hüpoteetilisi kärpeid täna arvutama hakkame. Seda, mida arvutada ning analüüsida, tellivad neilt siiski poliitikud," jätkas ajaleht. "Aga nagu koalitsiooniläbirääkimistelgi, hoiavad poliitikud enne kindla otsuse tegemist pensionikärpe asjus suu lukus. Kes ütleb, et pole kuulnud. Kes, et pole kokku lepitud. Kes, et kõik võimalused on laual. Aga keegi otsesõnu tunnistada ei taha, millal ja mis kujul pensionikärbe tuleb."

Pensionide kärpimise plaani eitasid ETV saates "Valimisstuudio" ka seal osalenud koalitsiooni rahvasaadikud.

Pensionid tõusevad igal aastal vastavalt seaduses sätestatud indeksile, valitsus selle üle ei otsusta. Samas võib valitsuskoalitsioon parlamendienamuse toetusel seadust muuta.