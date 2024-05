Narva elanikud on hakanud massiliselt kortereid müüki panema

Narvas on hüppeliselt kasvanud müüki pandud korterite arv, kuid nõudlus on väike. Kinnisvaramaaklerite hinnangul on põhjuseks elujärje halvenemine ja inimeste lahkumine piirilinnast.

Kinnisvaraportaalide andmeil on Narvas praegu müügile pandud ligi 500 korterit. Hüppeline kasv toimus viimase kaheksa kuu jooksul ja kortereid on turul võrreldes mullusega vähemalt neljandiku võrra rohkem.

Kinnisvaramaaklerite hinnangul on põhjuseks üldine elujärje halvenemine, eriti andis tunda kaugküttehinna pea kahekordne kasv ning tulevikuväljavaadete puudumine.

Inimesed lahkuvad Narvast, rääkis ERR-ile kinnisvarafirma Trianon juht Sergei Gorlatš. "Narvas on vähem töökohti või palgad on väiksemad, need inimesed proovivad leida endale tööd Tallinnas. Mõned inimesed kaaluvad kolimist Skandinaavia riikidesse või mujale Euroopasse. Ja mõned inimesed kaaluvad Venemaale kolimist, kuna sel aastal Eesti haridussüsteem hakkab tegutsema eesti keeles," ütles ta.

Arco Vara Narva osakonna juht Vadim Senitšenkov lisas, et palju on turule tulnud ka Venemaa elanikele kuuluvaid kortereid, kuid tema hinnangul pole mure selles, et kortereid on turul liiga palju. Pakkumiste poolest on turuseis võrreldav kolme aasta tagusega. Probleemiks on nõudluse puudumine.

"Tehinguid ei toimu eriti," ütles Senitšenkov. "See on seotud tarbija kindlustundega. Inimene ei tunne end kindlalt, eriti siin Narvas, et mis saab edasi, nii makromajanduslikus mõistes kui ka geopoliitiliselt. Inimene lihtsalt ei julge praegu investeerida oma tulevikku ja kogu lugu."

Samas on maaklerid ühel meelel, et pakkumiste kasv on küll alandanud remontimata korterite turuhinda, kuid heas seisus korterite järele Narvas nõudlus püsib.

"Korterid, mis on hea remondiga, nende müügihind ei muutu, aga võib-olla vastupidi, kasvab," ütles Sergei Gorlatš

Senitšenkov nõustus, et pakkumiste struktuur on mitmekesisem. "Nüüd on saada ka neid kortereid, mida pool aastat tagasi oli võimatu leida või otsidagi. Näiteks keskmistel korrustel heas seisukorras remonditud korterid. Ehk siis pakkumine on oluliselt parem. Spetsialistid ikka Narva saabuvad ja otsivad neid häid kortereid," rääkis ta.

Gorlatši hinnangul on ülepakkumisel selgelt negatiivne mõju ning Narvas võib korduda tühjenevate ja mahajäetud kortermajade stsenaarium. Senitšenkovi hinnangul sellist arengut Narvas niipea oodata ei ole.