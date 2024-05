Eesti Energia erikontrolli teevad Sorainen ja Grant Thornton

"Tunnistada edukaks ühispakkujate Advokaadibüroo Sorainen OÜ ja Grant Thornton Baltic OÜ pakkumus, sest see sai hindamisel kokku enim punkte, s.o 92,31. Pakkumuse kogumaksumuse 195 000,00 eurot (lisandub käibemaks) eest sai pakkumus 40 punkti ja pakkumuse sisu kirjelduse eest 52,31," seisab Võrklaeva allkirjastatud otsuses.

Eesti Energia nõukogu peab nüüd andmaa juhatusele volituse pärast lihthankemenetluses vaidlustuse esitamise tähtaja ja ooteaja möödumist erikontrolli läbiviijaga lepingu sõlmimiseks.

Rahandusminister teatas aprillis, et ainuaktsionäri esindaja otsusel viiakse Eesti Energias sel aastal läbi erikontroll, et anda hinnang energiakontserni senisele juhtimistegevusele.

"Uue juhatuse poolt läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid," märkis Võrklaev selgituses.

Võrklaeva sõnul soovib riik omanikuna selgust saada, kuidas tänane olukord on saanud tekkida – kas juhtimises on tehtud süsteemseid vigu ning kuivõrd kaasneb siin eelmise juhtkonna vastutus. Eelmise juhatuse esimees oli Hando Sutter.

Kontrolli alla kuulub periood 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023.

Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel ütles mai algul ajalehele Postimees, et ettevõtte eelmise juhatuse investeerimisotsused võisid tuua kahju kümneid miljoneid eurosid. "See ei ole kindel kahtlus, aga on tehinguid, mille puhul on nagu näha, et riskid on valesti hinnatud," ütles Kisel.

Ajalehe küsimusele, kas tulevikutehingute hinnad elektri ja õliga olid määratud valesti, vastas Kisel, et "takkajärele on võimalik alati olla täppisteadlane ja näidata, et kuskil oleks võinud midagi paremini teha."

"Kui vaadata toonaseid turuprognoose, siis palju paremaid diile ei olnud võimalik saada. Kõik tehingud ongi tehtud turupõhiselt. Praegu teeb Eesti Energia tulevikutehinguid tunduvalt vähem kui varem," ütles Kisel.

Toonase loogikavea maksumuseks hindas Kisel kümned miljonid eurod.

Eesti Energia kontserni müügitulu ulatus esimeses kvartalis 500 miljoni euroni ning normaliseeritud puhaskasum 89 miljoni euroni. Mõlemad langesid 2023. aasta sama perioodiga võrreldes.