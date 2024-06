Riik korraldab Eesti Energia erikontrolli tegija leidmiseks uue hanke

Eesti Energia ainuaktsionär ehk riik, mida esindab rahandusminister Mart Võrklaev, otsustas korraldada Eesti Energia erikontrolli tegija leidmiseks uue hanke, mis algatatakse hiljemalt 10. juunil.

Erikontrolli eesmärk on hinnata, kas ettevõtte juhatuse, nõukogu ja auditikomitee otsused, kuidas kõrvaldada Eesti Energia siseauditite käigus ilmnenud puudusi, vastasid korraliku ettevõtja hoolsusele ning milline oli nende tegevuste ja otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile ajavahemikus 2020. aasta algusest kuni möödunud aasta lõpuni.

Erikontroll peab uurima juhtimisotsuseid ja soovitusi, mida selles ajavahemikus tegid Eesti Energia, sealhulgas Elektrilevi, Enefiti ja Enefit Poweri juhtorganid.

Võrklaev on varem öelnud, et Eesti Energia käekäiguga on probleeme olnud pikemat aega ning uue juhatuse läbi viidud valdkondlikud auditid on tuvastanud senises tegevuses küsitavusi, millele on vaja vastuseid.

Esimene vahearuanne tuleb hanke võitjal esitada 30 päeva jooksul alates hankelepingu allkirjastamisest ning teine aruanne 60 päeva jooksul.

Rahandusminister algatas Eesti Energia erikontrolli aprillis ning hanke selle tegemiseks võitis advokaadibüroo Sorainen OÜ ja Grant Thornton Baltic OÜ pakkumus, mille maksumus oli 195 000 eurot ilma käibemaksuta.

17. mail esitati aga riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustus, mis tähendas, et tähtajaks ei olnud võimalik riigihanke võitjaga erikontrolli läbiviimise lepingut sõlmida ning riigihange tunnistati kehtetuks.

Eesti Energia 2023. aasta äritegevuse puhaskasum oli 253 miljonit eurot, kuid põlevkivi kasutavate elektrijaamade väärtuse raamatupidamislik allahindamine 628 miljoni euro ulatuses tõi kontsernile 376-miljonilise puhaskahjumi.