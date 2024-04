Columbia ülikooli juhtkond nõuab protestide lõpetamist linnakus

Shafik teatas teisipäeva hilisõhtul, et Palestiina-meelsetel protestijatel on aega keskööni, et jõuda kokkuleppele ning oma telklaager lammutada. Shafik hoiatas, et vastasel juhul peab ta kaaluma alternatiivseid võimalusi.

Shafik ütles, et ülikoolilinnakus tegutsevad protestijad on olnud rahumeelsed. Tema sõnul häirib aga see laager ülikoolilinnaku elu ning paljude ülikooli liikmete jaoks on tekkinud kohati vaenulik keskkond. Tema sõnul tuleb linnakus kodurahu taastada, et tudengid saaksid lõpetada õppeperioodi.

Columbia ülikooli keeldus kommenteerimast, kas ülikool võtab protestijate eemaldamiseks kasutusele meetmeid, kui südaööks kokkuleppele ei jõuta. Samuti ei täpsustatud, milliseid meetmeid võetakse vajadusel kasutusele.

Lõpuks möödus ülikooli poolt seatud tähtaeg ning tudengite leht Columbia Daily Spectator teatas hiljem, et üks meeleavaldaja oli protestijatele öelnud, et seda pikendati kella kaheksani hommikul ( Eesti aja järgi kell 15.00).

Columbia ülikooli pressiesindaja keeldus kinnitamast, kas tähtaega on pikendatud, vahendas The Washington Post.

Protestid algasid eelmise nädala neljapäeval ja levisid seejärel ka teistesse ülikoolilinnakutesse. Paljud juudisoost tudengid ei tunne end enam turvaliselt ning USA võimud mõistsid protestid teravalt hukka. Ka USA meedia mõistis protestid hukka, haruldasel kombel leidsid ühise keele nii vasak- kui ka parempoolsed väljaanded.

Teisipäeval hilisõhtul kiitis USA senat veel heaks Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamise paketi. See võib riigis pingeid süvendada veelgi. Meedia teatel vahistas New Yorgi politsei meeleavaldajad, kes avaldasid meelt senati liidri Chuck Schumeri kodu juures. Pole selge, kui palju inimesi politsei vahistas.