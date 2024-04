USA võimud mõistsid hukka juudivastased protestid ülikoolilinnakutes

Eelmisel nädalal ajas New Yorgi politsei laiali suure palestiinameelse meeleavalduse, mis toimus Columbia ülikoolis. Võimud vahistasid ligi 100 tudengit, kuid üliõpilased jätkasid protestimist.

Seejärel kerkis linnakuse uus massiivne Iisraeli-vastane telklinnak. Protestijad karjusid juudivastaseid loosungeid ning juudisoost tudengid teatasid, et ei julge enam ülikooli minna.

Columbia ülikooliga seotud rabi kutsus juudi tudengeid jääma koju. Õhkkond oli ülikoolis nii pingeline, et ülikool teatas, et tudengid saavad esmaspäeval üle minna kaugõppele, vahendas CNN.

Protestid algasid eelmise nädala neljapäeval ja levisid seejärel ka teistesse ülikoolilinnakutesse. Üks ajakirjandust õppiv juudisoost tudeng, kes läks kaema Yale'i linnakus toimunud meeleavaldust, teatas, et teda rünnati Palestiina lipuga silma.

Internetis levivad videolõigud, milles protestijad kirjeldavad Columbia laagrit kui "väljaõppeväljakut". Nad õigustasid 7. oktoobri Hamasi terrorirünnnakut ja karjusid, et Tel Aviv tuleb maha põletada. Nad skandeerisid veel Hamasi-meelseid loosungeid, vahendas Fox News.

Üks Iisraeli-vastane agitaator hoidis silti, millel oli kirjas "Al-Qasami järgmised sihtmärgid" ja suunas selle juudi tudengite suunas. Al-Qasam on terroriorganisatsiooni Hamas sõjaline haru.

Ühes videos karjusid protestijad linnakust lahkuvatele juudisoost tudengitele: "minge tagasi Euroopasse, kõik mida te teete, on koloniseerimine".

Valge Maja ja New Yorgi ametnikud mõistsid protestid hukka. Valge Maja ei maininud otseselt Columbia ülikooli ning viitas pigem ülikoolilinnakutes vohavale antisemitismile.

"Kuigi igal ameeriklasel on õigus rahumeelseks protestiks, siis juudi tudengite ja kogukonna vastu suunatud füüsilise hirmutamise üleskutsed on karjuvalt antisemiitlikud ja ohtlikud. Sel pole absoluutselt kohta mitte üheski ülikoolilinnakus ega mujal USA-s," teatas Valge Maja pressiesindaja Andrew Bates.

New Yorgi linnapea mõistis samuti protestid hukka ning andis politseile korralduse seaduserikkumisi uurida. Ka antisemitismi vastu võitlev miljardär Bill Ackman mõistis protestid hukka ning kritiseeris eliitülikoolide juhtimist, vahendas Bloomberg.

Columbia meeleavaldus leiab nüüd laia kajastust üle USA meedia. Paljud vaatlejad muretsevad, et tudengid on langenud woke propaganda ajupesu ohvriks, mis tõi kaasa radikaliseerumise. USA-s toimuvad sel aastal ka presidendivalimised, see muudab poliitilise kliima veelgi pingelisemaks.