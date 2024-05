Moskva kasutab sõjavastaseid meeleavaldusi enda propagandaks

Kremlimeelsed organisatsioonid korraldavad rahudemonstratsioone Euroopas ning Vene propagandakanalid kasutavad neid ära kujutamaks lääne ühiskonda lõhestununa ning kaosesse langenuna. Peamine sihtmärk on Saksamaa kui Kiievi suurim sõjaline ja rahaline toetaja Euroopa Liidus.

Vene sõjaväeluure on kasutanud Saksamaal toimuvaid rahudemonstratsioone osana laiemast propagandaoperatsioonist, mille eesmärgiks on avaliku arvamuse mõjutamine riigis ja Ukraina toetuse nõrgestamine, teatasid Euroopa valitsusametnikud, vahendab Bloomberg

Üks Vene GRU psühholoogiliste operatsioonide üksuse poolt sihikule võetud organisatsioon on Alternatiivne Lasteprojekt Tulevik (AKiZ) ja selle "Sõjalaste" fotoprojekt, ütlesid ametnikud, kes soovisid jääda anonüümseks.

Fotoväljapanek käivitati Kölnis 2022. aasta juunis, mõni kuu pärast Venemaa Ukraina invasiooni algust, ja selle eesmärk on juhtida tähelepanu laste kannatustele sõjatsoonis. Korraldajate sõnul on näitus rännanud ka linnadesse nagu Hamburg, Berliin ja Frankfurt ning seda on näidatud ka Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias ja Belgias, kirjutab ajaleht.

Euroopa ametnike kinnitusel kasutab AKiZ fotonäitust kampaaniana NATO vastu ning püüab peatada relvatarneid Ukrainasse. Organisatsioon on osalenud ja korraldanud proteste ja rahurongkäike mitmetes Saksamaa linnades, sealhulgas Berliinis ja Ramsteinis, kus asub NATO õhukomando peakorter. Ei ole teada, et AKiZ oleks seotud Vene luurega.

Organisatsiooni juht Oksana Walter on eitanud koostööd Vene propagandamasinaga. Ta on öelnud, et fotonäituse projekt keskendub ainult lastele ning ei esinda ühegi riigi huve.

Organisatsioonil on ka oma veebileht ja TikToki kanal. Lisaks meeleavalduste ja sõjateemalistele postitustele leiab sealt ka lastele mõeldud vene keele tunde ning arvamusi Covid-19 vaktsiinide osas. Nende veebilehelt leiab lühifilme, mis on pühendatud lapsohvritele, kes on väidetavalt hukkunud Ukraina rünnakute käigus Donbassis, kirjutab ajaleht.

AKiZ on keeldunud sel teemal kommentaare andmast.

Euroopa ametnikud hoiatavad, et Euroopa Parlamendi valimiste eel on oodata Vene desinformatsiooni ja mõjutustegevuse kasvu. GRU püüab külvata usaldamatust ja kahtlusi Ukraina toetamise mõttekuses. Saksamaa on peamine sihtmärk kui Kiievi suurim sõjaline ja rahaline toetaja Euroopa Liidus.

Moskva kasutab üha agressiivsemaid meetodeid, et mõjutada Euroopat, sealhulgas sabotaaži, vägivalda, infooperatsioone ja küberrünnakuid. Samal ajal on taas hoogustunud sõjaline tegevus Ukrainas Harkivis.

Samuti on Venemaa ajaloos pidevalt kasutanud lääne rahuliikumisi enda propagandamasina jaoks. Ka külma sõja ajal kasutas Moskva ära rahuliikumisi, mis nõudsid tuumarelvade Euroopast välja saatmist, esitledes ennast rahu pooldajana, samal ajal ise oma rakettidega NATO-t sihikule võttes, kirjutab Bloomberg.

Lisaks Saksamaale on erinevad jälgimisorganisatsioonid hoiatanud kõrgendatud ohu eest ka Prantsusmaal ja Belgias. Tšehhi teatas samuti, et on paljastanud Vene luurevõrgustiku, mille eesmärk oli Euroopa poliitikuid ära ostes mõjutada otsustusprotsesse.

Kuigi enamik AKiZ-i rahurongkäike pole Saksamaa ajakirjanduses palju tähelepanu saanud, on neid kajastanud mitmed Vene propagandakanalid, sealhulgas ANNA News, millel on sotsiaalmeedia platvormil Telegram ligikaudu 300 000 jälgijat ja millel on Euroopa ametnike sõnul sidemed Vene sõjaväeluure GRU-ga.

Venemaa propagandakanalid, nagu ANNA News, kajastavad sündmusi liialdatult, kujutades Saksamaad kaoses ja lõhestunud riigina.

Saksa siseministeeriumi pressiesindaja sõnul jälgivad Saksamaa julgeolekuasutused Vene Ukraina-vastaseid mõjuvõimu katseid väga hoolikalt.

Moskva kasutab meelsasti ära ka sõbralikke ajakirjanikke, korraldades pressireise okupeeritud aladele. Üheks selliseks ametnikuks, kes ajakirjanikega suhtleb on Artem Kureev, keda on 2022. aasta Eesti kohtudokumentides kirjeldatud Vene Föderatsiooni julgeolekuteenistuse agendina. Viimasel ajal on Kureev juhtinud desinformatsioonikampaaniat Aafrikas, kirjutab ajaleht