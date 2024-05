EKRE: meie eurosaadikud hakkaksid rohkem olema Eestis kui Brüsselis

"Kutsume kõiki Eesti rahvuslasi ja konservatiive osalema Euroopa Parlamendi valimistel, et saata Brüsselisse esindajad, kes võitleksid rahvusriikluse ja loomulikkuse eest Euroopa Liidu keskustes ja koostöös teiste rahvuslike jõududega," seisis avalduses.

Erakond märkis, et kahel eelmisel korral, aastatel 2014 ja 2019 jäi europarlamendi valimisaktiivsus Eestis alla 40 protsendi ning leige osavõtt valimistest tähendab seda, et enamiku eestlaste, sealhulgas paljude rahvuskonservatiivide huvid on viimased kümme aastat olnud Brüsselis esindamata või alaesindatud.

"Järjest suurenev osa riigikogus menetletavatest seadustest tuleb Brüsselist. Kuna liikmesriigid kohandavad oma seadusi eurojuhiste järgi, siis on ülimalt oluline, et üle-euroopalised direktiivid ja määrused oleksid Eestile soodsad. Seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui Eesti rahvuslaste hääl on Euroopa Parlamendis jõuliselt esindatud," seisis avalduses.

"Valimistel hääletamisest loobumine mõttega, et sellest midagi ei sõltu, on enesepettus ning võitlusvälja loovutamine jõududele, kes tegutsevad nii Eestis kui ka mujal Euroopas rahvusriikluse vastu," märkis erakond.

"Valima peaks minema ka sellepärast, et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on rahvuslikel ja iseseisvusmeelsetel jõududel võimalus saavutada nii suurt edu, et üheskoos suudetakse peatada Euroopa föderaliseerumine ja tugevdada liikmesriikide otsustusõigust," kirjutab erakond.

"Arvamusküsitlused näitavad, et EKRE võib saada kaks mandaati seitsmest – ent ainult siis, kui kõik meie liikmed ja toetajad valima lähevad ning ühisele edule kaasa aitavad. Eesti osakaal Euroopa Parlamendis on küll väike, aga suur üle-euroopaline pööre loomupärasuse ja rahvuslike huvide kaitsmise suunas võib sõltuda vaid mõnest üksikust saadikukohast."

Avalduse järgi ei tasu jätta oma häält andmata ka eeldusel, et EKRE poliitikuid on rohkem vaja Eestisse. "On paratamatus, et Eesti eest tuleb võidelda ka Euroopas. Meie saadikukandidaadid ei kao ära eurokoridoridesse, vaid töötavad suurema osa ajast Eesti pinnal. Nad rakendavad oma ressursid Eesti rahvusriigi hüvanguks, meie rahva jõukuse kasvuks ja vabaduste kaitseks," seisis avalduses.

EKRE kutsus valima minnes oma valijaid hääletama paberil.

Euroopa Parlamendi valimiste nädal on 3. kuni 9. juunini.