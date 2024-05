Politico: USA plaanib kehtestada Gruusia poliitikutele sanktsioonid

Politicole lekkis USA seaduseelnõu, mis on suunatud Gruusia võimupartei seadusandjate, korrakaitsjatele ning ka võimalike Vene agentide sanktsioneerimiseks.

Seaduseelnõus hoiatatakse, et valitsuspartei Gruusia Unistus on võtnud omaks mitteliberaalse leppimispoliitika Vene Föderatsiooniga. Eelnõus lisatakse, et Thbilisi on avalikult rünnanud lääne demokraatiat edendavaid organisatsioone ning kohalikku ja rahvusvahelist kodanikuühiskonda, tugevdades samal ajal sidemeid Venemaa ja Hiinaga.

Lõuna-Carolina osariigi vabariiklaste esindaja Joe Wilson esitab seaduseelnõu lugemisele juba esmaspäeval, ütles allikas Politicole.

Seaduseelnõu näeb ette sanktsioone valitsusametnike ja teiste vastu, kes "vastutavad demokraatia, inimõiguste ning julgeoleku kahjustamise eest Gruusias".

Seadus kehtestaks viisakeelu poliitikutele ja poliitikute perekondadele, kes vastutavad välismõjuseaduse vastuvõtmise eest.

Gruusia parlament võttis eelmisel nädalal vastu välismõju seaduse, seda vaatamata massimeeleavaldustele ja kriitikale, et tegemist on repressiivse "Vene seadusega".

Seaduse kohaselt peavad kodanikuühiskonna rühmitused, kes saavad rohkem kui 20 protsenti oma sissetulekust välismaalt, registreerima end kui "võõrvõimu huve teenindavad organisatsioonid". Seaduse kriitikud kardavad, et seda kasutatakse korruptsioonivastaste võitlejate ja valitsuse kriitikute vaigistamiseks.

Gruusia president pani seadusele veto, mis on aga eelkõige sümboolne, kuna võimuerakonnal Gruusia Unistus on piisavalt saadikuid, et see kummutada.