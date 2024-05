Rahvusvaheline Kriminaalkohus taotleb Netanyahu vahistamist

ICC prokurör Karim Khan KC ütles CNN-ile, et süüdistused on seotud 7. oktoobri rünnakutega Iisraeli vastu ja sellele järgnenud sõjaga Gazas. ICC taotleb ka vahistamismääruseid Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti ja kahe teise kõrge Hamasi juhi suhtes, vahendab The Telegraph.

"Süüdistused Netanyahu ja Gallanti vastu hõlmavad hävingu põhjustamist, näljutamise kasutamist relvana, sealhulgas humanitaarabi tarnete keelamist ja teadlikku tsiviilelanike sihikule võtmist," ütles Khan.

Iisrael ei ole ICC liige ja vaidlustab selle jurisdiktsiooni.

Iisraeli sõjakabineti minister Benny Gantz on hukka mõistnud ICC prokuröri sammu taotleda vahistamismääruseid riigi peaministri ja kaitseministri vastu, nimetades seda ajaloolise ulatusega kuriteoks.

"Demokraatliku riigi juhtide, kes on otsustanud end kaitsta jälestusväärse terrori eest, võrdlemine verejanulise terroriorganisatsiooni (Hamasi) juhtidega on sügav õigusemõistmise moonutamine ja silmatorkav moraalne pankrot," ütles Gantz.

Netanyahu pole ICC taotlust kommenteerinud, kuid on varem öelnud, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on loodud holokausti tulemusena ning igasugune temavastane algatus õõnestaks Iisraeli õigust enesekaitsele, vahendab The Telegraph.

Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich nimetas vahistamismääruseid juudivaenulikuks ja silmakirjalikuks. "Vahistamismäärused nende vastu on vahistamismäärused meie kõigi vastu," ütles Smotrich avalduses, kutsudes Iisraeli sõbralikke riike võtma kasutusele meetmeid ICC laialisaatmiseks.

Endine USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton nimetas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsust ebaseaduslikuks. "Et aidata meie liitlast Iisraeli, peaks USA astuma samme nii Kongressis kui ka Valges Majas, et hukka mõista ICC ja kehtestada sanktsioonid," ütles ta. "ICC on tõestanud oma ebaseaduslikkust, püüdes väljastada vahistamismääruseid Iisraeli ametnike vastu keset sõda."

Nagu Iisrael, ei ole ka Ameerika Ühendriigid ICC liikmesriik ja ei tunnista selle jurisdiktsiooni.