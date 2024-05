Eesti poliitilised jõud peavad ICC taotlust Netanyahu vahistamiseks kohatuks

Riigikogu erakondade esindajad ütlevad kui ühest suust, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) taotlus Iisrael peaministri ja ka Hamasi juhi Yahya Sinwari vahistamismääruseks on kohatu ning on absurdne ka seetõttu, et asetab demokraatlikult valitud riigijuhi ühele pulgale terroristliku rühmituse liidriga.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) nimetas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröri Karim Khani üheaegset taotlust väljastada vahistamismäärused nii terroristliku Hamasi kui ka demokraatliku Iisraeli liidritele erakordseks ja jahmatavaks.

"See kahjuks ei aita kaasa ei pantvangide vabastamisele ega Iisraeli sõjaliste operatsioonide lõpetamisele. Pigem tekitab see küsimuse, kui järjekindel ja valikuline on peaprokurör Khan oma taotluses. Kui ta ütleb, et "mitte ükski sõdur, komandör või poliitiline liider, mitte keegi, ei tohi käituda karistamatult ning õigust ei tohi rakendada valivalt, sest siis looksime eeldused kogu õiguskorra varisemiseks", siis tekib paratamatult küsimus – miks ei ole Khan siiani väljastanud vahistamistaotlust kogu fašistliku Venemaa juhtkonna suhtes. Putini

suhtes on küll väljastatud vahistamismäärus, kuid selle argumentatsioon võrreldes näiteks praegu Iisraeli juhtide suhtes esitatuga on oluliselt piiratum. Selline näiline valikulisus kahjuks lõhub ICC usaldusväärsust, mis kindlasti pole ka selliste väikeriikide nagu Eesti huvides," ütles Mihkelson.

Mihklelson tõdes, et Iisraeli riigi hävitamise nimel tegutseva Hamasi terrorirünnak 7. oktoobril 2023, mille käigus tapeti kõige võikamal moel üle 1200 inimese, viis paratamatult Iisraeli jõulise reageeringuni.

"Hamasi provotseeritud ja algatatud sõda tihedalt asustatud Gazas, kus terroristid kasutavad tsiviilelanikke ja taristut kaitsekilbina, on kaasa toonud arvukalt tsiviilohvreid. Mõistetavalt ei tohi ükski sõjakuritegu jääda karistuseta, kuid siin tuleb ICC kohtunikel hinnata oma otsuseid tehes käimasoleva sõja põhjuseid ja iseloomu," lisas Mihkelson.

Marko Mihkelson Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Endine välisminister ja praegu riigikogu väliskomisjoni kuuluv Urmas Reinsalu oli samuti rahvusvahelise kriminaalkohtu taotluse suhtes kriitiline.

"Rahvusvaheline Kriminaalkohus teeb oma otsuseid sõltumatult. Aga ma arvan, et on sobimatu panna demokraatliku riigi Iisraeli juhid kõrvuti sellisesse määruse taotlusesse terroristliku organisatsiooni juhtidega. Ma arvan, et see ei ole kohane. Omaette küsimus on, kas nendele Iisraeli juhtidele ICC jurisdiktsioon laieneb ja siin on riikidel erinevad seisukohad. Iisrael ei ole ICC liikmesriik ja on erinevad seisukohad ka selles osas, kas Palestiinat tunnustatakse riigina," sõnas Reinsalu.

"Ma ühinen nende riikide juhtidega, kes ütlevad, et see ei aita kuidagi rahumeelse lahenduse leidmisele kaasa," lisas ta.

"Olukorras, kus Hamasi juhtide eesmärk oli selles oktoobrikuises rünnakus tsiviilisikute hävitamine, siis Iisraelil kindlasti ei ole seatud eesmärgiks tsiviilisikute hävitamist," ütles Reinsalu veel.

Väliskomisjoni aseesimees Henn Põlluaas (EKRE) nimetas ICC taotlust absurdseks. "See, mis praegu toimub Iisraelis ja Gazas, on ju täiesti selge tagajärg Hamasi terrorirünnakule, kui jõhkral ja kõige ebainimlikumal kombel tapeti ja vägistati inimesi ning võeti pantvange. Igal riigil peab sellisel juhul olema õigus enesekaitseks ja vastulöögiks. Kui nüüd Iisrael seda kasutab, siis tehakse selline taotlus. See taotlus on täiesti kohatu, et panna üks riigijuht ja terroriorganisatsioon samale pulgale," kommenteeris Põlluaas.

"Kahtlemata Iisrael püüab vältida maksimaalselt tsiviilohvreid, aga me näeme, kuidas käitub Hamas. Nad kasutavad tsiviilisikuid inimkilbina, nad on loonud oma punkrid ja tunnelid haiglate ja muude avalike hoonete alla. Suuremas osas on need inimohvrid Hamasi enda tegevuse tagajärg," sõnas Põlluaas.

Sotsiaaldemokraadist riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid rõhutas, et Eesti olulisemad ja lähedasemad liitlased on andnud sellele otsusele väga negatiivse hinnangu ja ei pea kuidagi õigeks, kui võrdsustatakse Iisraeli demokraatlik ja legitiimne valitsus ning terroriorganisatsioon Hamas ja selle liidrid.

"Need on siiski kaks erinevat asja. Ka viis, kuidas Hamasi ja Iisraeli vahelises sõjas pooled võitlevad, on väga erinev. Hamasi puhul on täiesti selge, et nende eesmärk on olnud rünnata justnimelt Iisraeli tsiviilisikuid ja teha seda võimalikult võikal moel. Kindlasti ei saa nende vahele võrdusmärki panna," lausus Kaljulaid.

"Ma ei oska praegu hinnata, kas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsus on olnud kõigiti korrektne või on selle eesmärk saata teatav poliitiline signaal," lisas Kaljulaid.

Ka Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats peab taotlust vahistamismääruseks üllatavaks.

"On huvitav, et demokraatlikul viisil valitud Iisraeli riigipea ja terroristliku organisatsiooni Hamas juht on pandud ühele pulgale. See on kindlasti pretsedent. Ja nii nagu väga paljud riigiesindajad on ka väljendanud ennast, siis nad sellist lähenemist ei toeta," ütles Laats.

Laats ei saa ka aru, mis selle tegevuse eesmärk suures plaanis võiks olla. "Kindlasti selline taotlus praegu meid selle olukorra lahendamisel ei aita ja tekitab palju küsimusi," sõnas Laats.

Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on sõltumatu ning Eesti arutab seda veel nii valitsuse tasandil kui ka koos liitlastega.

"Rahvusvaheline Kriminaalkohus on olnud meile väga tähtis organisatsioon selleks, et tagada siis õigust kogu maailmas ja teatavasti on ka kriminaalkohus

väljastanud vahistamiskäsu ka näiteks Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes. Me oleme olnud väga selgelt seisukohal, et kriminaalkohus on sõltumatu ja peab olema sõltumatu oma tegevuses. Seetõttu see praegune otsus kriminaalkohtu poolt on meile ka uus ja me kindlasti seda väga põhjalikult analüüsime," kommenteeris Tsahkna.

Samas rõhutas ka Tsahkna, et kindlasti ei saa panna ühele pulgale Iisraeli ja Hamasi, mis on kuulutatud terroriorganisatsiooniks.

ERR küsis Tsahknalt veel täpsustavalt üle, kas ta välisministrina ICC taotlust toetab.

"Kriminaalkohus on sõltumatu. Aga eks me nüüd arutame ka Euroopa Liidus ja oma liitlastega, mis need seisukohad on. See uudis tuli ju meile alles praegu," vastas Tsahkna.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) taotleb Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Hamasi juhi Yahya Sinwari vahistamist, süüdistades neid sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes. ICC taotleb ka vahistamismääruseid Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti ja kahe teise kõrge Hamasi juhi suhtes.