Välisministeerium ei pea Hamasi võrdset käsitlemist Iisraeli riigiga kohaseks

Välisministeerium märkis oma kirjalikus teates, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on iseseisev ja erapooletu rahvusvaheline kohus, mis uurib ja mõistab kohut kõige raskemate rahvusvaheliste kuritegude üle, kui menetluseks jurisdiktsiooni omav riik seda ise ei suuda või ei soovi seda teha.

"Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja prokurör peavad olema vabad välisest sekkumisest ja survest. Eesti toetab ICC sõltumatust ning on seda alati teinud."

ICC prokurör on esitanud taotluse vahistamismääruste väljaandmiseks, kuid kohtu otsust selle kohta veel ei ole. ICC kohtueelne koda peab nüüd prokuröri esitatud vahistamismääruste väljaandmise taotlust arutama ja esitatud tõendeid ning asjaolusid hindama.

"Kuna kohus ei ole veel prokuröri taotlust läbi vaadanud, ei peaks võimalike vahistamismääruste üle spekuleerima. Samas mööname, et on kummastav kuulda korraga nii Hamasi juhtide kui ka Iisraeli peaministri ja kaitseministri kohta esitatud vahistamiskäsu taotlustest. Hamas on terroristlik organisatsioon. Iisraelil on õigus ja kohustus oma rahvast kaitsta, seda loomulikult rahvusvahelist humanitaarõigust austades ja järgides. Hamasi võrdset käsitlemist Iisraeli riigiga me kohaseks ei pea," teatas välisministeerium.

Ministeeriumi teatel töötab Eesti selle nimel, et kuriteod saaksid sõltumatus kohtupidamises õiglase karistuse. Välisministeerium kutsub ka kõiki riike üles tegema koostööd ICC-ga ja jõupingutusi võimalike õigusrikkumiste sõltumatuks uurimiseks.