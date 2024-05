Narva Aleksandri kirikus saab taas suuremaid üritusi korraldada

Narva Aleksandri kiriku kuppelsaali tunnistas päästeamet varisemisohtlikuks enam kui viis aastat tagasi ning kontserte ega jumalateenistusi seal pidada ei saanud. Mullu tehti kuppelsaalile avariiremont, tugevdati külgseinu ja rõdusid ning kogudus saab saali suvel kasutama hakata.

"Kuppelsaal on turvaline. Meil on plaanis teha jumalateenistusi ja kontserte ja julgustan ka Eesti ja välismaa artiste ja muusikuid osalema meie kontserttegevuses," ütles Narva Maarja koguduse abiõpetaja Vladimir Batuhtin.

Päästeameti hinnangul on suur osa kirikust ikkagi veel renoveerimata ning seepärast tuleb aeg-ajalt kontrollida kiriku katusekatte veepidavust ja kandetarindite seisundit. Narva linnavalitsus väljastas Aleksandri kirikule osakasutusloa.

"Kõik, mis on põranda peal, on lubatud. Kõiksugu üritused vastavalt sellele (külastajate) arvule, mis on kirikus ette nähtud. Kui küsitakse, mis on osa-, see tähendab, et on kaks rõdu kummalgi pool, vanaaegsed, mis on lõpetamata ja neid praegu kasutada ei tohi," lausus Narva linnapea Jaan Toots.

Maarja kogudus ootab Aleksandri kiriku täielikku renoveerimist. Ehitusprojekt on valminud mõned aastad tagasi, kuid raha riigile kuuluva kiriku renoveerimiseks ei ole.

"On vaja umbes 10–12 miljonit eurot, suur summa. Ja selle poolt kirik palvetab," ütles Batuhtin.

Linnavalitsuse hinnangul võiks riik keskenduda vaid kuppelsaali renoveerimisele. Selle töö saaks ära teha neli korda väiksema summa eest ning juba tuleval aastal Narvas toimuvateks ülemaailmseteks eesti kultuuripäevadeks. 23. juunil toimub Narvas võidupüha paraad ja Aleksandri kirikus võidupüha jumalateenistus.