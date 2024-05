Oluline reedel, 24. mail kell 8.00:

- Ukraina ründas öösel mitut sihtmärki Krimmis;

- ISW: Ukraina ründas droonidega sihtmärke Venemaal Tatarstanis;

- Zelenski: Ukraina ja Norra julgeolekuleping allkirjastatakse esimesel võimalusel;

- Norra teatas ligi 175 miljoni euro suuruse sõjalise abipaketi saatmisest Ukrainasse;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit.

Ukraina ründas öösel mitut sihtmärki Krimmis

Ukraina sooritas ööl vastu reedet õhurünnakuid mitmele sihtmärgile Venemaa poolt okupeeritud Krimmis, vahendasid The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda ja Reuters.

Neljapäeva õhtul oli plahvatusi kuulda Aluštas ja Simferoopolis. Venemaa väitis alguses, et hävitas kõik raketid, kuid veidi enne südaööd väitis Krimmi peaminister Sergei Aksjonov, et Simferoopolis hukkus õhurünnaku tagajärjel kaks tsiviilisikut.

Krimmis asuv Ukraina partisanirühmitus Atesh väitis, et Aluštas sai pihta sõjaline taristu, samuti lähedal asuv sõjaväebaas.

Sotsiaalmeedia allikad teatasid tulekahjust sõjaväebaasis ja plahvatuste helidest ka Sevastopolis kell kolm öösel.

Ukraina ei andnud hommikul rünnaku kohta ametlikku teavet.

Venemaa on okupeerinud Krimmi poolsaart ja osa Ida-Ukrainast alates 2014. aastast.

BREAKING:



Major Ukrainian ATACMS strikes against Russian radar stations in south-eastern Crimea pic.twitter.com/jmuLegHSZT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 23, 2024

Loud explosions in Alushta, -occupied Crimea.



Local partisans have taken credit for the attack that caused "significant damage to the communications infrastructure" & caused numerous casualties.



Resistance to Russia's occupation is growing stronger. pic.twitter.com/Y3lP8gegEn — Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 24, 2024

ISW: Ukraina ründas droonidega sihtmärke Venemaal Tatarstanis

Ukraina meedia Suspilne andmetel tabas Ukraina neljapäeval kaitsetööstuse sihtmärke Kaasanis ja Nižnekamskis Venemaal Tatarstanis ehk Ukraina piirist üle tuhande kilomeetri kaugusel.

Ka Venemaa meedia teatas, et Tatarstanis asuvast Nižnekamski elektrijaamast ja naftatöötlemistehasest tuli töötajaid evakueerida. Vene meedia teatel aga droonid tõrjuti.

USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) võrdles oma päevaaruandes Ukraina viimast rünnakut teisel aprillil toimunud rünnakuga Tatarstanis ja märkis, et sellised rünnakud näitavad Ukraina võimet rünnata sügaval Venemaal asuvaid sihtmärke.

Video of a UAV attack in Nizhnekamsk in Tatarstan this morning. It appears at least one UAV was shot down.https://t.co/zfybCzUg8J pic.twitter.com/LWVdZ3kKMn — Rob Lee (@RALee85) May 23, 2024

Zelenski: Ukraina ja Norra julgeolekuleping allkirjastatakse esimesel võimalusel

Ukraina ja Norra on lõpetanud kahepoolse julgeolekulepingu teksti, mis allkirjastatakse esimesel võimalusel, teatas neljapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski pidas enne teate tegemist telefonivestluse Norra peaministri Jonas Gahr Størega.

"Mul oli telefonivestlus Norra peaministriga, kes tänas konkreetsete tegevuste eest Venemaa isoleerimiseks. Arutasime olukorda lahinguväljal ja kaitsekoostööd. Meie meeskonnad on viimistlenud kahepoolse julgeolekulepingu teksti, mille allkirjastame esimesel võimalusel," rääkis Zelenski.

Ukraina president lisas, et peaminister kinnitas Norra osalemist Ukraina rahutippkohtumisel.

Ukrinformi andmetel on Ukraina sõlminud üheksa julgeolekulepingut: Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, Kanada, Itaalia, Hollandi, Soome ja Lätiga.

Norra teatas neljapäeval, et sulgeb Vene piiri turistidele, millega kaob nende viimane võimalus otse Euroopa Schengeni alale pääseda.

"Alates 29. maist ei saa enamik Vene turiste enam Norrasse siseneda," täpsustati valitsuse teadaandes.

Norral ja Venemaal on 198 kilomeetrit ühist piiri.

Norra teatas ligi 175 miljoni euro suuruse sõjalise abipaketi saatmisest Ukrainasse

Norra teatas 23. mail uuest sõjalise abi paketist Ukrainale, mille väärtus on ligikaudu 175 miljonit eurot.

Pakett on Rahvusvahelise Ukraina Fondi (IFU) egiidi all, mida rahastavad ühiselt Ühendkuningriik, Holland, Norra, Taani, Rootsi, Leedu ja Island. Toetus läheb õhutõrje, mereväe võime, radarite, droonitõrjesüsteemide ja paatide tarnimiseks.

"Seisame Ukraina kõrval ja toetame neid seni, kuni vaja," ütles Norra kaitseminister Bjorn Arild Gram. "Ukrainlastel on hädasti vaja rohkem relvi ja sõjavarustust. Rahvusvaheliste fondide kaudu antav toetus on üks paljudest olulistest panustest."

Norra on viimasel ajal suurendanud kaitsetootmist – nii sisemaiste vajaduste kui ka Ukrainale antava abi jaoks. Oslo eraldas jaanuaris Ukraina abistamiseks 2 miljardit Norra krooni (175 miljonit eurot).

Ukrainale antavat rahvusvahelist abi jälgiva Kieli Maailmamajanduse Instituudi andmetel on Norra 2024. aasta veebruari seisuga Ukrainale eraldanud ligi 2 miljardit eurot.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1240 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 498 940 (võrdlus eelmise päevaga +1240);

- tankid 7635 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 14 775 (+27);

- suurtükisüsteemid 12 902 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1080 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 813 (+0);

- lennukid 356 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 401 (+10);

- tiibraketid 2209 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 17 569 (+56);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2101 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.