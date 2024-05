ERR Harkivis: paljud linlased püüavad rünnakutest hoolimata tavaelu jätkata

Eelmisel laupäeval kukkus Harkivis uurimasse ehituspoodi Epitsentr Vene vägede juhitav lennukipomm. Aga Harkivi elanike jaoks on see osa nende igapäevasest elust.

Möödunud öö ei olnud samuti erand. Vene raketid tabasid nii taristuobjekte kui ka tavalisi elumaju.

"Ärkasin selle peale, et taevas läks valgeks. Alles siis kuulsin plahvatust. See hirmutas mind väga. Jooksime kohe koos vanematega koridori. Istusime seal tükk aega. Kartsime, et lastakse uuesti," kirjeldas Alina.

"Ma kartsin väga sellepärast, et plahvatus oli väga tugev. Ma ei saanud aru, kas kukkus otse majja või hoovi. Mul lendas rõdu minema. Linnatöötajad on tublid, nad on juba kõik korda teinud," rääkis Olga.

Praegu elab Harkivis üle miljoni elaniku. Vaatamata pommitamisele ei soovi inimesed linnast lahkuda.

"Laste pärast on hirm. Mul on kaks last – 12- ja 16-aastane. Kardan nende pärast. Harkiv meeldib mulle väga ja ma ei tahaks siit lahkuda. Ma olen elanud siin koos lastega sõja algusest saadik. Loodame, et saabub rahu ja kõik saab korda," ütles Olga.