Venemaa tunnistas reedel esmakordselt, et märtsis Moskvas toimunud ohvrirohke Crocuse kontserdimaja rünnaku korraldas Islamiriik. Siiski väidab Venemaa, et Ukraina oli rünnakuga otseselt seotud.

Venemaa tunnistas reedel esmakordselt, et märtsis Moskvas toimunud ohvrirohket Crocuse kontserdimaja rünnakut koordineeris Islamiriik.

"Uurimise käigus tehti kindlaks, et terroristide ettevalmistusi, rahastamist, rünnakut ja taandumist koordineerisid Interneti kaudu Khorasani provintsi (IS-K) liikmed," tsiteeris Vene uudisteagentuur RIA Novosti FSB juhti Aleksandr Bortnikovi.

Islamiriigi Khorasani provintsi haruorganisatsioon tegutseb peamiselt Afganistanis ning Pakistanis.

Islamiriik on mitmel korral ise kinnitanud, et korraldas enam kui 140 hukkunuga terrorirünnaku, kuid Moskva on korduvalt püüdnud rünnakuga seostada hoopis Ukrainat ja lääneriike.

Bortnikov mainis siiski reedeses avalduses, et rünnaku lõpetamisel said terroristid selged juhised liikuda Ukraina piiri suunas, kus teiselt poolt oli neile ette valmistatud aken piiri ületamiseks. Bortnikov ei esitanud oma väite toetuseks tõendeid. Venemaa on selliseid väiteid esitanud varemgi.

Ukraina on seost rünnakuga korduvalt eitanud.

Terroriakt leidis Moskva lähedal Krasnogorskis asuvas kontserdimajas aset 22. märtsi õhtul, kui kurjategijad avasid inimeste pihta tule ning süütasid hoone.

Terrorirünnakuga seonduvalt on vahistatud üle tosina kahtlusaluse, sealhulgas neli ründajat, kes kõik on pärit Tadžikistanist.

Anonüümseks jääda soovinud USA luureametnikud ütlesid pärast veresauna Ameerika väljaannetele, et nad hoiatasid Moskvat Islamiriigi kavatsuse eest rünnata Crocuse kontserdimaja.

Moskva ignoreeris neid hoiatusi ning vaid kolm päeva enne rünnakut süüdistas Venemaa autoritaarne juht Vladimir Putin Washingtoni šantaažis ja katses venelasi hirmutada.