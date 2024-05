Maailmakohus käskis Iisraelil peatada rünnak Rafah'le

Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) ehk Maailmakohtu otsust ette lugedes ütles kohtu president Nawaf Salam, et olukord Palestiina enklaavis on halvenenud pärast seda, kui kohus andis Iisraelile viimati korralduse astuda samme selle parandamiseks.

"Iisraeli riik (...) peab viivitamatult peatama oma sõjalise pealetungi ja kõik muud tegevused Rafah's, mis võivad tekitada Gaza palestiinlaste jaoks olukorra, mis võib viia selle osalise või täieliku füüsilise hävitamiseni," ütles ta.

Samuti andis kohus Iisraelile korralduse avada humanitaarabi võimaldamiseks Rafah' piiriületuspunkt Egiptuse ja Gaza sektori vahel ning teatas, et Iisrael peab tagama uurijatele juurdepääsu enklaavile ja andma oma edusammudest aru ühe kuu jooksul.

Maailma eri riikidest määratud 15-liikmeline kohus tegi oma otsuse häältega 13:2, vastu olid Uganda ja Iisraeli enda kohtunik.

Korraldus anti välja nädal pärast seda, kui seda taotles Lõuna-Aafrika Vabariik osana kriminaalasjast, milles ta süüdistab Iisraeli genotsiidis.

ICJ on ÜRO kõrgeim kohtuasutus, mis lahendab riikidevahelisi vaidlusi. Selle otsused on lõplikud ja siduvad, kuid neid on varem eiratud. Kohtul ei ole võimu oma otsuste jõustamiseks.

Maailmakohut ei saa segamini ajada Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga (ICC), mis tegutseb samuti Haagis ja mille peaprokurör teatas esmaspäeval, et on esitanud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Yoav Gallanti ning Hamasi juhtide vahistamismääruse taotluse.