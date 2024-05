Sikorski kutsus üles Euroopa Liitu koos Suurbritanniaga taasrelvastama

Euroopa pikaajaline taasrelvastamine, milles oleks oluline osa ka Suurbritannial, on vajalik, et seista vastu Venemaa imperiaalsetele taotlustele, ütles Poola välisminister Radoslaw Sikorski intervjuus Guardianile.

Sikorski ütles intervjuus Guardianile, et Poola pooldab õiguse andmist Ukrainale, et too saaks rünnata sõjalisi objekte Venemaa territooriumil, lisades, et lääneriigid ei peaks panema jäiku piiranguid sellele, millist abi Ukrainale antakse.

Venemaa mõningase edu kohta rindel ütles Sikorski, et tegu on enamjaolt Pyrrhose võitudega, kuid Weimari kolmnurk ehk Poola koos Saksamaa ja Prantsusmaaga siiski toetab pärast külma sõja lõppu tekkinud lünkade täitmist Euroopa kaitsevõimes.

Poola kulutab kaitsele neli protsenti SKP-st ning Sikorski sõnul on teistel Euroopa riikidel viimane aeg oma kaitsekulutusi tõsta. Tema sõnul keskendus Euroopa rahuajal tipptehnoloogiaga relvadele, kuid nüüd on aru saadud, et tegelikult on vaja miljoneid mürske ja suurtes kogustes vanamoelisemat sõjatehnikat.

"Me lasime (sõjatehnika) tootjatel pärast külma sõda uksed kinni panna, sest tootmisliinide varus hoidmiseks peaks tootjatele maksma. Me ei maksnud neile seda raha. Tagantjärele tarkusena paistab see veana. Selge on see, et Euroopa on (Venemaast) maha jäänud ja põhjuseks on see, et Euroopa Liidu kaitsetööstusse pole piisavalt investeeritud," lausus ta.

"Euroopat mitte ainult ei desarmeeritud, vaid kaotati kaitsetööstus kui selline," lisas Sikorski.

Sikorski sõnul pole Euroopa relvatootjatel endiselt kindlustunnet, et Euroopa taasrelvastamise protsess on püsivalt pandud käima.

"Relvatootjad räägivad mulle: "Me lugesime ajalehtedest, et relvastuse järele on suur nõudlus, aga meile ei pakuta pikaajalisi lepinguid. Ja kui meil ei ole 10-aastast lepingut, ei saa me investeeringuid teha, sest meil on vastutus oma aktsionäride ees". Seega peab neile andma garantiid, et tellimused pole vaid homseks, vaid tegu on pikaajalise taasrelvastamisega ja muutusega kaitsepoliitikas," lausus Sikorski.

Poola välisminister lisas, et kindlasti peab osalema Euroopa kaitsetööstuse ülesehitamisel ja taasrelvastamisel Suurbritannia.

"Suurbritannia on saar, mis asub Euroopas. Nende huvid võivad olla ka mujal, kuid nad on Euroopa jaoks meiega laulatatud. Euroopa-Suurbritannia julgeoleku- ja kaitsekoostöö tuleb taaselustada ja teha seda palju metoodilisemalt," lausus Sikorski.

Sikorski sõnul võiks Suurbritannia olla ka EL-i välisasjade nõukogu püsiliige.