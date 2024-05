Droonirallisari jõudis Ida-Virumaale

Jõhvis võtsid mõõtu Eesti ja Läti droonirallitajad. Korraldajate sõnul on drooniralli hea võimalus juhtida oma käega valmistatud kiireid lennumasinaid.

"Drooniralli on võidusõit, kus võistlejatel on peas prillid ja nad näevad seda pilti, mida droon näeb, ning nad juhivad drooni suurtel kiirustel. Teoreetliselt need masinad lähevad 200 (km/h-ni), aga raja peal nii suuri kiiruseid arendada pole võimalik, kuid 100 ikka on. Põhimõtteliselt on selline tunne, nagu istuks drooni sees ehk see on nagu ralli, aga kui vastu seina sõidad, siis ei lähe auto katki," rääkis droonirallisarja peakorraldaja Janno Siimar.

Droonidega tegelemine arendab noortel erinevaid oskusi, sealhulgas enesekontrolli.

"See arendab minu tehnilisi oskusi. Õpin ehitamise põhitõdesid. Arendab ka silma-käe koordinatsiooni. Ja tuleb jääda rahulikuks ja mitte närvi minna, see ongi tavaliselt, mis otsustab võistlusi," ütles droonirallitaja Morten Siimar.

Noortele avab droonidega tegelemine tulevikuks mitmesuguseid võimalusi. Alates sellest, et droone on vaja ürituste filmimisel, ja lõpetades sellega, et aina rohkem kasutatakse droone sõjanduses.

"Igasuguseid erinevaid karjääre võib avaneda. Neist, kes oskab õiget pidi jootekolbi käes hoida, on väga suur põud. Lisaks saab droonidega lennata, saab filmida, saab inspektsiooni teha. Ehk võimalusi on palju," ütles Janno Siimar.

Droonirallisarja järgmine etapp peetakse juuni lõpus Läänemaal Vaisi droonirajal.