Hüplik elektrihind võib Eestis kesta kuni sügiseni

Kui hommikuti kõigub elektri hind 100 ja 200 euro vahel megavatt-tunnist, siis keskpäevaks ei maksa elekter enam suurt midagi, kuid õhtul on hind taas tipus. Just sellise päevase hinnakõikumisega peab elektritarbija suve jooksul arvestama. Põhjusteks on päike, gaas ja Estlink 2, selgitas Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov.

"Hommikused ja õhtused tiputunnid on kaetud gaasielektrijaamade toodanguga, mis tuleb meile Lätist ja Leedust, ja nende omahind alla 100 euro mitte kuidagi ei küüni. Me teame seda, et Estlink 2 kaabel on kuni septembrini maas ja läbi selle siis soodne Põhjamaade elekter, mis täna tuleb eelkõige tuumaenergiast, meieni ei jõua. Keskpäevast on päikse tiputoodang ja see viib hinna hästi kõvasti alla, sest nõudlust nii palju vastu pole panna. Eks need kõik kolm asja on omavahel seotud," rääkis Kasparov.

Armen Kasparovi sõnul võiks ülisoodne päikeseelekter tarbijat rõõmustada, kuid päevasel ajal on enamik inimesi tööl. Lühiperspektiivis kaitsevad tavatarbijad börsihinna kõikumise eest fikseeritud hinnaga paketid. Tulevikus aitaks suured ja mahukad energiasalvestid.

"Päikeseenergia ei ole halb, lihtsalt on vaja soodsamaid tootmisvõimsusi turule või salvestusvõimalust, mis seda odavat elektrit siis hilisematele tundidele ka jagaks. Aga kui sellised võimekused ka tekivad, siis tähendab seda, et ka päevane hind läheb natuke kõrgemaks, sest siis seda odavat elektrit ei panda võrku, vaid salvestatakse õhtusteks tundideks," lisas Kasparov.

Eesti Energia soojuselektrijaamad taolise hinnakõikumisega turule ei pääsegi.

Kasparov selgitas, et Auvere soojuselektrijaama käimapanek on hästi pikk protsess.

"Et lihtsalt hommikul, õhtul toota tähendab seda, et kõik need päevased miinused, kus hind on nullilähedane, tuleb sinna sisse hinnastada. See muudab põlevkivielektrijaamad hästi konkurentsivõimetuks gaasijaamade vastu, mis on hästi kiired. Tarbija ei ole nõus praegu elektri eest maksma 150 eurot megavatt-tunnist päeva keskmist hinda. See on see, mida Auvere vajaks tegelikult."

Põlevkivijaamade naasmine turule võib toimuda alles sügisel, kui päikest on vähem, elektri tarbimise maht kasvab ning Estlink 2 taas tööle hakkab, mis aitaks suuremat hinnakõikumist vältida.