Eesti saab NATO-lt liitlaste vastuvõtualade ehitamiseks 40 miljonit eurot

"Oleme saanud NATO koridoridest heakskiidu 40 miljonile eurole, mida on võimalik kasutada NATO julgeolekuinvesteeringute programmist N SIP taristu ehitamiseks," ütles Pevkur neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kaitseminister tunnistas, et Eesti on küll lubanud tagada liitlaste vastuvõtukulud, kuid arvestades meie kaitseinvesteeringute koguvajadust ja Eesti vahendite piiratust on valitsus lubanud leida ka välisvahendeid, et vastuvõtukulusid katta.

"Kui vaadata üldse, mis me seoses liitlastega peame tegema, siis Vilniuse tippkohtumisel saadud kokkulepe tähendab, et liitlaste kohalolek Eestis on kindlasti suurema jalajäljega nii ajutiselt kui ka püsivamalt. Ja just ajutiseks kohaloluks on vaja päris palju taristut ja see puudutab nii õhusõidukite angaare, tehnika varjualuseid, Ämarisse kasarmu rajamist, Tapale täiendavate üksuste kasarmute, garaažide, varjualuste ehitamist, meil on seal söökla vaja renoveerida ja teatavasti ka Nursipalu on ehitamises," selgitas Pevkur seda, milleks raha kasutatakse.

Kaitseminister teatas ka, et riik sõlmis pärast edukat riigihanget 21 miljoni euro suuruse lepingu ettevõttega Mapri Ehitus Nursipalu harjutusala vastuvõtuala välja ehitamiseks.

Nursipalus on kaitseinvesteeringute keskus jõudnud kokkuleppele nelja omanikuga, mis puudutab kuut metsamaaga kinnistut. Samuti on Nursipalu ühendustee ehitamisel juba seitse kilomeetrit valmis ehitatud, teatas Pevkur.