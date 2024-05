Kallas: Tsahkna ei arutanud valitsusega Gruusia meeleavaldusel osalemist

Lauri Laats (KE) küsis kolmapäeval toimunud riigikogu infotunnis peaminister Kaja Kallaselt (RE), kas tema hinnangul oli kohane, et välisminister Margus Tsahkna (E200) osales Gruusias toimunud valitsusevastasel meeleavaldusel ning kas ministri osalemine meeleavaldusel oli varem valitsuses kokkulepitud.

"Margus Tsahkna osales Gruusias meeleavaldusel, mis nägi välja, tsiteerides Marina Kaljuranda – metsik. Ma mõtlen olukorra peale, kus mõne teise riigi välisminister, olgu siis Gruusiast või näiteks Soomest, tuleks meelt avaldama meile, opositsiooni meeleavaldusele Kaja Kallase valitsuse tegevuse vastu. Kuidas sellele küll reageerida? Mind huvitab, kas välisminister arutas valitsuses eelnevalt oma plaani Gruusia visiidi ajal meeleavaldusel sel viisil üles astuda või oli see spontaanne tegevus?" küsis Laats.

Kallas ütles, et Tsahkna ei olnud valitsusega meeleavaldusel osalemist arutanud.

"Kas välisminister arutas meeleavaldusel osalemist? Ei, ta ei arutanud, aga selge on see, et hetkest, kui me andsime Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse Gruusiale, sellised sammud, mida nad teevad nende reformidega, minnes vales suunas, tegelikult see ei ole enam Gruusia siseasi, vaid see on tegelikult kogu Euroopa Liidu usutavus, mis on kaalul siin," rääkis Kallas.

Kallas ütles, et ei anna hinnangut Tsahkna esinemisele, kuid kiitis heaks, et välisminister Gruusias käis.

"Ma ei anna hinnanguid sellele esinemisele. Loomulikult, stiil on iga inimese enda valida, aga see, et välisministrid, siis Baltimaade välisministrid ja Islandi välisminister käisid Gruusias, väljendamaks solidaarsust Gruusia rahvaga – ma arvan, et see on õige, et tegelikult näidata, et Euroopa on Gruusia inimeste valikute kõrval," ütles Kallas.

Hard to argue with the whole nation. #Georgia is part of Europe! pic.twitter.com/4bDSNx6Lnv — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2024

Eesti 200 juht ja välisminister Margus Tsahkna külastas 15. mail koos Läti, Leedu ja Islandi kolleegidega Gruusiat, mille valitsus võttis päev varem vastu Venemaa vastavast seadusest inspireeritud välismõju seaduse, mis piirab kodanikuühiskonda ning võimukriitilist meediat.

Nelja riigi välisministrid kohtusid Gruusias poliitikutega ja hiljem korraldasid Leedu, Eesti ja Islandi välisminister ühise pressikonverentsi. Seejärel liitusid ministrid Leedu välisministri Gabrielius Landsbergise juhtimisel meeleavaldajatega ja viimaks lõpetasid laval, kus pidasid ka kõne.

Gruusia parlamendi esimees Šalva Papuašvili kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt välisministrite käitumist ja ütles, et see rikkus Gruusia suveräänsust ning riik vajab praegu sõpru ja toetust, mitte silmakirjalikkust ja õõnestustegevust, sest viimaseid tuleb põhjast juba piisavalt.