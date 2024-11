Eesti ootab Euroopa Liidult samme Gruusia valitsuse suhtes

Välisminister Margus Tsahkna kritiseeris teravalt Gruusia valitsuse tegevust, mis otsustas peatada liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga ning kasutas jõudu otsuse vastu protestinud meeleavaldajate suhtes. Tsahkna leidis, et Gruusia valitsuse tegevusele peab reageerima ka Euroopa Liit.

"Gruusia võimupartei eilne otsus paljastas selle, mille eest oleme Gruusia Unistuse valitsemise ajal kogu aeg hoiatanud – partei eesmärk on saada rahvale valetamise ja hirmutamisega riigi üle kontroll ja viia Gruusia Euroopa Liidu asemel Venemaa poole. Eilne otsus oli selle poliitika ametlik vormistamine," ütles Tsahkna reede pärastlõunal tehtud avalduses.

Euroopa Liidu kandidaatriigi Gruusia valitsus teatas neljapäeval, et peatab kõnelused EL-iga ühinemise üle kuni 2028. aastani. Otsus järgnes Euroopa Parlamendi resolutsioonile, milles öeldi, et Gruusias 26. oktoobril peetud parlamendivalimised, mis tõid võidu valitsusparteile Gruusia Unistus, olid ebaausad ning korraldada tuleks uued valimised.

"Leiame, et see, kuidas Gruusia võimud käituvad oma rahvaga ja hävitavad demokraatiat, peab saama ka vastuse Euroopa Liidult," rõhutas Eesti välisminister.

Tsahkna lisas, et Gruusias on juba pikemat aega toimunud demokraatia vähikäik, mille märgilised osad on selle aasta mais vastu võetud nn välisagentide seadus ja nn traditsioonilise perekonna kaitsmise seadus.

"Lisaks kuu aega tagasi toimunud valimised, mida ei saa rikkumiste arvu ja tõsiduse tõttu nimetada ei vabadeks ega õiglasteks. Eilne Gruusia võimupartei otsus oli lõplik samm ja tõestus, et nad on valetanud Gruusia rahvale, kuid ennekõike ka oma valijatele, kes lootsid ja uskusid, et Gruusia Unistuse võimu ajal liigutakse koos EL-i poole," tõdes välisminister.

Tsahkna sõnul soovib 80 protsenti Gruusia inimestest, et nende riik ühineks Euroopa Liiduga.

Kommenteerides valitsuspartei otsuse vastu meelt avaldama saabunud inimeste laialiajamist Gruusia politsei poolt, märkis Tsahkna, et meeleavaldajate vastu vägivalla, sealhulgas pipragaasi, veekahurite ja akustiliste masinate kasutamine on absoluutselt vastuvõetamatu.

Väliminister märkis ka, et Euroopa Liit peatas Gruusia ühinemisprotsessi ja rahalise toetuse juba suvel, lisades võimaluse nendega jätkata, kui Gruusia otsustab naasta demokraatia teele.

"Paraku otsustas Gruusia Unistus teisiti. Eesti on vähendanud kõrgetasemelisi kontakte Gruusiaga ning peatanud arengukoostöö toetamise nende projektide puhul, mis on seotud Gruusia valitsusega, kuid jätkame kodanikuühiskonna toetamist," kinnitas Tsahkna.