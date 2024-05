Poola taastab piiril Valgevenega 200-meetrise puhverala

"Täna langetasime otsuse koos arme- ja piirivalvejuhiga, kes ka siin viibivad, et me teeme kõik, et muuta sõjaväeteenistus nii turvaliseks kui see meie vaatepunktist võimalik on, ja nii tõhusaks kui see piirikaitse mõttes võimalik on," rääkis Tusk piiri ääres pressikonverentsil.

"Need, kes on teiega iga päev, teie juhid soovitavad, et me taastaks võimalikult kiiresti 200 meetri laiuse puhverala, mis on vajalik meie teenistuste tõhusaks tegevuseks. Valitsusega koos teeeme selle otsuse tuleva nädala alguses," lisas ta.

Viimastel nädalatel on kasvanud migrantide hulk, kes püüavad ebaseaduslikult Valgevenest Poolasse liikuda ning piirivalvurid on teatanud mitmest vägivaldsest vahejuhtumist. Teisipäeval sai Poola sõjaväelane eluohtlikke vigastusi, kui teda läbi piiritara pussitati.

"Meil pole siin tegemist ühegi varjupaigataotlejaga, meil on tegemist koordineeritud, mitmel tasandil väga hoolika operatsiooniga tungida üle Poola piiri ja püüda riiki destabiliseerida," sõnas Tusk.