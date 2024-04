Duda: Poola on valmis liitlaste tuumarelvade paigutamiseks oma alale

Poola on valmis võõrustama tuumarelvi, kui NATO otsustab paigutada need riiki, pidades silmas Venemaa relvastuse tugevdamist Valgevenes ja Kaliningradi oblastis, ütles president Andrzej Duda.

"Kui meie liitlased otsustavad paigutada tuumarelvad meie territooriumile osana tuumarelvajagamisest, et tugevdada NATO idatiiba, siis me oleme selleks valmis," ütles Duda päevalehes Fakt.

Duda sõnul on tuumarelvajagamise programm olnud Poola-USA kõnelustel teemaks juba "mõnda aega".

"Me oleme liitlased NATO-s ja meil on ka selles osas kohustused, me lihtsalt viime ellu ühist poliitikat," lisas Duda.

Alates 2009. aasta novembrist on USA tuumarelvad olnud tuumarelvajagamise programmi alusel Belgias, Saksamaal, Itaalias ja Hollandis.

Poola esitas taotluse programmiga ühineda 2023. aasta 30. juunil.