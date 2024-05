Tusk tahab taaskäivitada Vene mõju uurimise komisjoni

Komisjoni taaselustamine tähendaks märkimisväärset pööret, sest asutuse moodustas eelmisel aastal Poola eelmine valitsus, mida juhtis konservatiivne Seaduse ja Õigluse partei (PiS) ning selle loomise mõistis hukka tollal opositsioonis olnud Tuski juhitav Kodanike Liit (KO) kui nõiajahi vahendit, mis võib takistada poliitikute ja kõrgete ametnike töölevõtmist.

"Päevakorras on [komisjoni] töö jätkamise või sobiva organi loomise küsimus, mis uuriks tõhusamalt Venemaa mõju Poola poliitikale," ütles Tusk kolmapäeval ajakirjanikele pärast julgeolekunõupidamist, millel arutati Venemaa ja Valgevene spionaažiohtu.

"Meil on (Vene mõju uurimise) komisjon, kuid selle toimimise suhtes on põhiseaduslikud reservatsioonid," lisas ta.

Euroopa Liit oli komisjoni tegevuse suhtes eelmisel aastal vastuseisu väljendanud ning praeguseks oli selle tegevus seiskunud.

Kuigi Poola on pikka aega öelnud, et tema positsioon Ukrainale tarnitavate relvade ja abi peamise jaotuskeskusena muudab selle Venemaa luure jaoks oluliseks sihtmärgiks, seadis kohtunik Tomasz Szmydti asüülitaotlus Valgevenes riigi kõrgendatud valmisolekusse.

Kohtunik pidi järgmisel kuul tegema otsuse julgeolekukontrolli küsimustes NATO ja Euroopa Liidu saladusi puudutavale teabele ligipääsu andmise juhtumites. Nüüd uurib prokuratuur, kas ta ise oli spioon.

Szmydt on öelnud, et teda ähvardab Poolas poliitiline tagakiusamine ja et ta astus kohtunikuametist tagasi protestiks poliitika vastu, mis tema sõnul viis riigi konflikti Valgevene ja Venemaaga.

Tusk ütles kolmapäeval, et palus Poola eriteenistuste koordineerimise eest vastutaval kabinetiliikmel Tomasz Siemoniakil koostada soovitused komisjoni töö taaskäivitamiseks.

"Meil pole kahtlust... et härra Szmydt teenib välisriiki, välisteenistusi," ütles Siemoniak eraringhäälingule TVN24, rõhutades tõsiasja, et kohtunik on esinenud Valgevene ja Venemaa televisioonis, rünnates Poola valitsust.

"Sündmuste jadast on näha, kui kiiresti ta sattus Venemaa riigitelevisiooni... et tegemist on plaanilise operatsiooniga, mis on tänaseks võtnud ennekõike propagandamõõtme," ütles ta.

Valgevene välisministeerium ei vastanud kohe pärast tavapärast tööaega e-kirjaga saadetud kommentaaritaotlusele.

Endine peaminister, PiS-i poliitik Mateusz Morawiecki kritiseeris aga seda, et Venemaa mõjukomisjoni töö üldse peatati. "Opositsioon boikoteeris seda, kartes neile ebamugavate faktide avastamist," märkis ta.

Poola piiriametnikud teatasid kolmapäeval, et pidasid Valgevene piiril kinni Vene armee ülejooksiku.

Siseministri asetäitja Czeslaw Mroczek ütles riiklikule uudisteagentuurile PAP, et Poola üritab välja selgitada, kas mees oli tõepoolest sõja eest põgenev desertöör või pidi ta täitma mingit missiooni Venemaa teenistuste heaks.