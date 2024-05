Vandemehed hakkavad Trumpi kohtuasjas otsust langetama

Manhattani ringkonnaprokuratuur süüdistab endist presidenti äridokumentide võltsimises, et varjata pornotäht Stormy Danielsile makstud vaikimisraha, mis oleks kahjustanud Trumpi mainet 2016. aasta presidendivalimiste eel.

Enam kui nelja nädala jooksul on vandekohtunikud kuulanud ütlusi ligi paarikümnelt tunnistajalt. Kunagi varem ei ole ükski endine või ametis olev USA president kriminaalsüüdistusega kohtu all olnud.

"Kogu riik on pahupidi piiride ja võltsvalimiste tõttu ja nüüd käib kohtuprotsess, kus kohtunik on nii vastuolusid täis, et ei saa hingatagi. Ta peab seda tööd tegema ja pole minu asi talle öelda, et see on häbiväärne. Pean silmas, et isegi ema Teresa ei suudaks selliste süüdistustega võidelda, aga eks me näe. Eks me näe, kuidas me hakkama saame. See on väga häbiväärne olukord. Ükskõik milline õigusteadlane või ekspert ütleb, et siin pole koosseisu, sellist asja ei peaks arutatama. Pealegi tulnuks seda arutada seitsme aasta eest, mitte keset presidendivalimisi," lausus Trump.