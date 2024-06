Küsitlus: Trumpi süüdimõistmine vähendas kümnendiku vabariiklaste soovi teda toetada

Vandemehed tunnistasid neljapäeval Trumpi süüdi äridokumentide võltsimises, et varjata pornotaarile makstud raha. Trumpi on väitnud, et tema vastu esitatud süüdistused on poliitiliselt motiveeritud ja lubanud edasi kaevata.

Kaks päeva kestnud küsitlus, mida alustati juba mõned tunnid pärast ekspresidendi süüdi mõistmist Manhattani kohtu vandemeeste poolt, näitas ka, et 56 protsenti vabariiklaste registreeritud valijate käitumist see juhtum ei mõjuta ning 35 protsenti ütles, et nad on hääletavad nüüd isegi suurema tõenäosusega Trumpi poolt.

Kümnendiku tema partei valijate potentsiaalne kaotus on Trumpi jaoks aga olulisem kui üle kolmandiku vabariiklaste tugevam toetus, sest paljud viimastest hääletaksid tema poolt tõenäoliselt hoolimata süüdimõistvast kohtuotsusest, märkis Reuters oma kommentaaris.

Sõltumatutest registreeritud valijatest ütles 25 protsenti, et Trumpi süüdimõistmine muutis nende hääle andmise Trumpile novembris toimuvatel valimistel vähem tõenäoliseks, võrreldes 18 protsendiga, kes ütlesid, et nad toetavad nüüd Trumpi suurema tõenäosusega. Sõltumatutest 56 protsenti ütles, et süüdimõistmine ei mõjuta nende otsust.

Kohtuotsus võib mõjutada 5. novembril toimuvate valimiste eelset olukorda. Valimistel kandideerivad Trump, kes oli USA president aastatel 2017-2021, ja Demokraatliku partei poolt president Joe Biden. USA presidendivalimised otsustatakse tavaliselt väheste vahedega mõnes niinimetatud kaalukeeleosariigis, kus pole kindlat toetust kummalegi parteile. See aga tähendab, et isegi väike arv valijaid, kes oma kandidaadi toetamisest loobub, võib avaldada üleriiklikele tulemustele suurt mõju.

Uuringu kohaselt, milles küsitleti 2556 USA täiskasvanut üle riigil, on Bideni ja Trumpi toetuse vahe endiselt väga väike: 41 protsenti valijatest ütles, et hääletaks täna valimiste korral Bideni poolt ja 39 protsenti, et valiksid Trumpi.

Bideni marginaalne edumaa jäi registreeritud valijate seas küsitluse ligikaudu kaheprotsendise vea piiresse, mis on kooskõlas Reutersi/Ipsose kuu alguses tehtud küsitlusega, mille kohaselt toetaks nii Trumpi kui Bidenit 40 protsenti. Mõlemas küsitluses ütles umbes iga viies valija, et nad ei ole otsustanud, kalduvad kolmanda osapoole kandidaadi poole või ei pruugi üldse hääletada.

Valimisteni on veel rohkem kui viis kuud, mis tähendab, et kuni 5. novembrini võib palju muutuda ning mõned vabariiklastest strateegid väidavad, et usuvad, et uudisel Trumpi süüdimõistmisest on selleks ajaks valijatele vähe mõju.

Trumpi karistus avaldatakse 11. juulil ja küsitlus näitas, et valijaskonnad on lahknenud selle osas, kas ta peaks oma teo eest vangi minema – 53 protsenti registreeritud valijatest ütles, et teda ei tohiks vaikimisraha juhtumi pärast vangi panna ja 46 protsenti valijatest leidis vastupidist.