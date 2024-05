Herem: õhutõrjet tuleb täiendada võimekusega vaenlase platvormid hävitada

"Seis ei ole hea, aga kust tuli viis protsenti, siis sellest ma ei saa aru," ütles Herem ETV hommikusaates "Terevisioon".

Herem kirjeldas Ukraina õhutõrje tulemuslikkust kaks aastat kestnud sõja ajal, märkides, et Venemaa poolt tulistatud 20 000 raketist ja kaugmaadroonist on pooled alla lastud.

"Ballistilisi rakette on alla lastud umbes 6000 raketist umbes seitse protsenti," tõdes Herem. "Peamiselt Patriotidega, aga kõiki neid rakette ei võta ka see süsteem maha. /.../ Parima tahtmise juures saaks kätte 50 protsenti."

Herem ütles, et nende raketisüsteemide hävitamiseks oleks vaja platvormid vaenlase aladel puruks lasta ning selle võimekuse arendamisega Eesti tegeleb.

"Ei saa kogu aeg kilpi käes hoida ja ennast kaitsta, tuleb platvormide juurde minna ja need puruks lasta," ütles Herem.

Herem loetles selleks sobivate relvadena Eestil juba olemasolevaid haubitsaid laskeulatusega 70 kilomeetrit ning peagi saabuvaid relvasüsteeme nagu varitsev laskemoon löögiulatusega 90 kilomeetrit ja Himarseid löögiulatusega 300 kilomeetrit.

"Aga kaugtulevõimekuse arendamiseks oleks vaja arvestataval hulgal laskemoona," lisas kindral. "Kindlasti peaksime arendama ka kuulipildujatega tehtavat õhutõrjet, õhuseiret. /.../ Iris-T keskmaa õhutõrje peaks Eestisse jõudma järgmisel ja 2026. aastal."

"Raha on vaja juurde, ma rõhutan. Meie seis nii mõnegi riigiga võrreldes on pigem rahuldav," ütles Herem. "Olen oma arvud esitanud, tõenäoliselt selgitan veel, järgmisel nädalal."

Herem on viidanud, et Eesti peaks täiendava laskemoona hankimiseks kulutama poolteist miljardit eurot. Sel nädalal on poliitikud oodanud kaitseväe juhi vastavat pöördumist.

Venemaa sõda Ukraina vastu on toonud esile õhukaitse tähtsuse, mida iseloomustavad Kiievi palved lääneriikidele tarnida talle täiendavaid õhutõrjesüsteeme ja -rakette, et kaitsta oma linnu, vägesid ja energiavõrku Vene relvajõudude igapäevaste õhurünnakute eest.

FT: NATO-l on vaid viis protsenti idatiiva kaitsmiseks vajalikust õhutõrjest

NATO enda sisemiste arvutuste kohaselt on Euroopal vaid murdosa õhutõrjevõimest, mis on vajalik oma idatiiva kaitsmiseks, kirjutas neljapäeval väljaanne Financial Times (FT).

Üks kõrge NATO diplomaat ütles lehele, et võime kaitsta Ida-Euroopat õhurünnakute eest on keskne osa regiooni kaitseplaanidest. "Ja praegu meil seda pole," lisas ta.

Venemaa intensiivne rakettide, droonide ja ülimalt suure purustusjõuga nõukogudeaegsete liugpommide kasutamine Ukrainas on sundinud NATO liikmesmaid suurendama oma kaitsekulutusi pärast aastakümneid kestnud sõjaliste eelarvete kärpimist.

"[Õhukaitse] on üks suuremaid auke, mis meil on," ütles üks teine ​​NATO diplomaat FT-le. "Me ei saa seda eitada."

Ühendkuningriigi valitsus kirjeldas eelmisel aastal tehtud ulatuslikus kaitseülevaates õhurünnakute tõrjumise suutlikkust kui viimase 30 aasta kõige keerulisemat väljakutset, viitas leht.

Samas on mõned Euroopa liidrid ja sõjaväeametnikud on öelnud, et Venemaal võib selle kümnendi lõpuks olla võime rünnata ka mõnda NATO liikmesriiki.

NATO liikmetest Euroopa riikide suutmatus viimastel kuudel pakkuda Ukrainale lisaks õhutõrjevarustust on toonud esile kallite ja aeglaselt toodetavate õhukaitsesüsteemide varude nappuse Euroopas.

See on ajendanud ka mitmeid osaliselt kattuvaid algatusi, et püüda leida pikaajalisi lahendusi. Eelmisel aastal käivitas Saksamaa oma Sky Shieldi (e.k. Taevakilbi) algatuse enam kui kümne teise Euroopa Liidu riigiga, et arendada USA ja Iisraeli väljatöötatud tehnoloogia abil välja ühine õhutõrjesüsteem.

Prantsusmaa on aga ettepanekut avalikult kritiseerinud ja pakkunud konkureerivat kontseptsiooni, mida toetab väiksem arv liitlasi.

Eelmisel nädalal kutsusid Poola ja Kreeka Euroopa Komisjoni üles aitama arendada üleeuroopalist õhutõrjesüsteemi ja potentsiaalselt abistada selle rahastamisel. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis märku, et toetab ettepanekut.

Mõned EL-i liikmesriigid on ka teinud ettepaneku väljastada kaitseprojektide rahastamiseks ühiseid võlakirju.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ja tema Poola ametivend Donald Tusk kirjeldasid von der Leyenile saadetud kirjas õhutõrjet kui "meie julgeoleku suurt haavatavust", lisades, et "Ukraina sõda on andnud meile õppetunni, mida me ei saa enam ignoreerida".

Üks NATO ametnik märkis, et võimete loomise sihteesmärgid ja kaitseplaanid on salastatud, kuid lisas, et õhu- ja raketitõrje on peamised eelistused ning et nende varud on praegu vähenenud.

"NATO uued kaitseplaanid suurendavad oluliselt ka õhu- ja raketitõrjenõudeid nii koguse kui valmisoleku osas," ütles ametnik ja lisas, et riigid investeerivad uutesse õhutõrjevõimetesse, sealhulgas hävitajatesse. "Seega oleme kindlad, et NATO heidutusvõime Venemaa vastu on endiselt tugev," lisas ametnik.