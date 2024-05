Kruusimägi taandas end revisjonikomisjonist kohe pärast tema komisjoni liikmeks valimist

Neljapäeval toimunud Tallinna linnavolikogu istungil kinnitati revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees. Esimeheks valiti Manuela Pihlap (KE) ja aseesimeheks Toomas Kruusimägi (RE).

Aseesimeheks kinnitatud Tallinna inglise kolledži kauaaegne direktor Toomas Kruusimägi teatas vahetult pärast komisjoni asemeheks valituks osutumist, et astub revisjonikomisjonist tagasi.

Kruusimägi selgitas, et ta ei olnud enne aseesimeheks valimist teadlik, et revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samal ajal linna poolt hallatava asutuse juht.

"See oli puhtalt lihtne inimlik eksitus. Olen ennegi volikogu komisjonisse kuulunud ja ei tekkinud kordagi kahtlust, et võiks kuidagi teisiti olla, et revisjonikomisjonis on teistmoodi," ütles Kruusimägi.

"See kahtlus tekkis siis, kui volikogu esimees luges ette revisjoni kuulumise tingimused KOKS-ist (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus), kes saavad ja võivad sinna kuuluda. See protsess läks kiirelt edasi ja siis see kahtlus tekkis. Kohe kui kontrollisin seda paragrahvi, kas ma kuulsin õigesti, siis ka taandasin iseenda revisjonikomisjonist. Ma olen kooli juht ja seal on riive olemas," rääkis Kruusimägi.

Kruusimägi on ka Reformierakonna kandidaat Tallinna linnavolikogu esimehe kohale.