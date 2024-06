Hiina teatas kosmosesondi maandumisest Kuu tagaküljel

Hiina riiklik kosmoseamet teatas, et mehitamata sond maandus pühapäeva hommikul Kuu tagaküljel.

Hiina riiklik kosmoseamet teatas, et mehitamata sond Chang'e 6 maandus Kuu tagaküjel Lõunapooluse-Aitkeni hiidkraatris pühapäeva hommikul kell 6.23 Pekingi aja järgi (1.23 Eesti aja järgi – toim).

3. mail käivitatud kosmosemissiooni eesmärk on koguda esimest korda ajaloos sellest Kuu piirkonnast kivimeid ja pinnast.

Maandumine oli täis riske, sest Kuu tagaküljele jõudes on kosmoselaevadega väga raske suhelda. Hiina on ainus riik, kes on varem selle saavutanud, maandudes oma Chang'e-4 sondiga 2019. aastal.

Pärast starti Hiina lõunaosas Hainani provintsis asuvast Wenchangi kosmosestardikeskusest tiirles Chang'e 6 ümber Kuu ja ootas maandumist. Seejärel eraldus maandur kosmoselaevast, eesmärgiga maanduda kuu tagaküljel.

Hiina riigimeedia kirjeldas edukat maandumist kui "ajaloolist hetke".

Maandur peaks Kuul veetma kuni kolm päeva, et koguda pinnalt materjale.

"Kõik on väga põnevil, et võime uurida neid kivimeid, mida keegi pole kunagi varem näinud," ütles Manchesteri ülikooli kuugeoloogiale spetsialiseerunud professor John Pernet-Fisher.

Pernet-Fisher on analüüsinud teisi Kuu kivimeid, mis on tagasi toodud Ameerika Apollo missioonilt ja varasematelt Hiina missioonidelt. Ta ütles, et võimalus analüüsida kivimeid erinevatest Kuu piirkondadest võib vastata põhiküsimustele planeetide moodustumise kohta.

Enamik seni Kuult kogutud kivimeid on vulkaanilised, sarnaselt sellega, mida võib leida Islandilt või Hawaiilt, kuid Kuu tagaküljel oleval materjalil on teistsugune keemiline ehitus.

"See aitaks meil vastata nendele tõeliselt suurtele küsimustele, nagu kuidas tekivad planeedid, miks tekivad maakoored, mis on päikesesüsteemi vee päritolu," rääkis professor.

Tegemist on teise Hiina kosmosemissiooniga, mille eesmärk on Kuult proovide kogumine.

2020. aastal tõi Chang'e 5 tagasi 1,7 kg materjali Kuu lähiküljelt.

Hiina plaanib sel kümnendil veel kolme mehitamata kosmosemissiooni, kuna ta otsib Kuult vett ja uurib sinna alalise baasi loomise võimalusi.

Pekingi eesmärk on saata astronaudid Kuu pinnale umbes 2030. aastal.

USA plaanib on ka oma astronaudid Kuule tagasi saata. NASA eesmärk on käivitada oma missioon 2026. aastal.