Tallinn ei soovi jalgpallihalli rajamist Maarjamäele

Ehkki jalgpalliklubi FCI Levadia teatas eelmisel nädalal, et alustab Tallinnas Maarjamäele jalgpallihalli projekteerimist, kinnitab Tallinna linnavalitsus, et on halli Maarjamäele rajamise vastu. FCI Levadia viitas oma otsuses riigi taganemisele esialgsest kokkuleppest pakkuda klubil halli rajamiseks uus asukoht ning eraldada ehitamiseks ka toetus.

"2021. aastal sõlmiti kokkulepe, et Levadia ei ehita Maarjamäele ja riik eraldab jalgpallihalli mujale rajamiseks circa 800 000 eurot ja maalapi. Kolme aasta jooksul riik maad ei eraldanud, jättes täitmata olulise osa kokkuleppest. Kolm kuud tagasi pakkus Tallinn jalgpallihalli ehitamiseks maad Punasele tänavale, kuid nüüd taganes riik samuti kokkuleppe teisest osast ja loobus raha eraldamisest. Klubi planeerib tõesti jalgpallihalli ehitust Maarjamäele," ütles FCI Levadia pressiesindaja Rünno Mahl.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) kinnitas, et linna soov on jätkuvalt see, et jalgpallihalli jaoks leitakse mõni muu koht. Lippus tahab, et jalgpallihall kerkiks Lasnamäele.

"Meie linnas oleme selle jalgpallihalli teemaga viimased kaks aastat tegelenud. Ja tegelikult koostöös Levadiaga oleme jõudnud selleni, et mõistlik oleks rajada Punane 69 aadressil," rääkis abilinnapea.

Lippuse sõnul ei teadnud linn, et nüüd soovib FCI Levadia jalgpallihalli rajada ikkagi Maarjamäele: "Meile praegu tuli see küll üllatusena, me sellest varem teadlikud ei olnud."

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman peab oluliseks, et Maarjamäe mälestusmemoriaali ruumiline tervik säiliks sellisena, nagu arhitektid seda nägid, mis tähendab, et jalgpallihall selle kõrvale ei sobi.

Lahendust ootab Solman eelkõige riigilt, mitte linnalt: "Jalgpallihalli rajamine sellesse tervikusse paraku ei sobitu. Minul on usk, et riik klaarib kõigepealt omavahel need asjad ära ja ei murra sõna siis FCI Levadia spordiklubile, et ta ikka tuleb selgele mõistusele."

See, et FCI Levadia alustas jalgpallihalli projekteerimist, ei tähenda, et nad saavad ehitama hakata. Ehitustegevuse alustamiseks vajab FCI Levadia linnalt ehitusluba.

FCI Levadia pressiesindaja Rünno Mahl ei välista siiski lahenduse leidmist.

"Me pole kaotanud klubiga lootust, et kompromiss on siiski veel võimalik. FCI Levadia ilmtingimata ei soovi ehitada jalgpallihalli Maarjamäele, kuid meil pole võimalik lõputult käed rüpes oodata," märkis Mahl.

Ka linn ei oska veel öelda, kas paneb käe ette, kui FCI Levadia peaks kindlasti just Maarjamäele soovima jalgpallihalli ehitada.

"Eks me omalt poolt ikka üritame seda diskussiooni, nii palju kui see meie võimuses on, suunata sinna, et saaks selle rajada [krundile] Punane 69," märkis Lippus.

2021. aastal leppisid riik ja jalgpalliklubi FCI Levadia kokku, et Maarjamäe mälestusmemoriaali juurde jalgpallihalli ei ehitata. Põhjuseks oli huvigruppide vastasseis. Riigi ja jalgpalliklubi kokkulepe oli, et hall ehitatakse Lasnamäele või Piritale. Teisipäeval teatas aga rahandusministeerium, et valitsuse 2021. aastal vastu võetud otsuse raames ei ole võimalik jalgpallihalli püstitamist toetada. Seepeale teatas jalgpalliklubi FCI Levadia, et alustab jalgpallihalli projekteerimisega Maarjamäele. Nende sõnul on planeerimine alles algusjärgus ning hetkel valmistub klubi projekteerimislepingu sõlmimiseks.