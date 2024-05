Levadia alustab Maarjamäele jalgpallihalli projekteerimist

Jalgpalliklubi FCI Levadia teatas, et alustab Maarjamäele jalgpallihalli projekteerimist, sest valitsus ei toeta halli rajamist Piritale või Lasnamäele.

"Halli valmimist ei ole meil enam võimalik edasi lükata ja FCI Levadia alustab Maarjamäele algselt planeeritud jalgpallihalli ehitusprojekti koostamise protsessiga viivitamatult," ütles klubi juhatuse liige Andrei Leškin.

Klubi teatel saatis rahandusminister Mart Võrklaev teisipäeval kirja, et ministeerium taganeb valitsuse 2021. aasta korraldusest eraldada valitsuse reservist 800 000 eurot FCI Levadiaga kompromisskokkuleppe sõlmimiseks.

Rahandusministeerium kinnitas ERR-ile, et valitsuse 2021. aastal vastu võetud otsuse raames ei ole võimalik jalgpallihalli püstitamist toetada. "Nimelt nägi otsus ette valitsuse reservist 800 000 euro eraldamist Spordiklubiga FC Levadia kompromisskokkuleppe sõlmimiseks ning riigieelarve reeglite kohaselt on raha võimalik kasutada vastaval eelarveaastal, sealjuures võimalusega seda üle kanda järgmisesse eelarveaastasse. Reegleid järgides kanti raha üle 2022. aasta eelarvesse ning summa kasutamise tähtaeg möödus sama aasta lõpus. Selleks ajaks kompromisskokkulepet kahjuks ei sõlmitud," teatas ministeerium.

Leškin kommenteeris, et valitsuse otsus murrab kokkulepet inimestega, kes ei soovinud näha jalgpallihalli Maarjamäe mälestusmemoriaali kõrval. "Me ei soovi vähimalgi määral kommunismiohvrite memoriaali ja jalgpallihalli omavahelist vastandamist, sest mõlemad rajatised on äärmiselt vajalikud," lisas ta.

Levadia selgitas, et otsustas 2021. aastal vastu tulla huvigruppide esindajatele, kes ei soovinud näha enam kui 700 noormängijale talviseid treeninguvajadusi pakkuva jalgpallihalli kerkimist mälestuskompleksi kõrvale. Kompromisskokkuleppe kohaselt otsustas valitsus toetada halli rajamist mujale.

2005. aasta lõpus sõlmis Levadia rendilepingu Riigi Kinnisvara AS-iga, millega omandas jalgpalliklubi Maarjamäe staadioni kasutus- ja hoonestusõiguse 36 aastaks ehk 2041. aasta lõpuni. Ühe muruväljaku asemele rajatakse hall, mida rahastaks osaliselt Eesti Jalgpalli Liit, aga ülalpidamine jääks Levadiale. Eelkõige oleks tegu laste- ja noortevõistkondade talvisteks treeninguteks mõeldud kohaga.