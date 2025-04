Tallinn plaanib Levadia jalgpallihalli ehitusega alustada järgmisel aastal

Jalgpalliklubi FCI Levadia plaanis uue jalgpallihalli ehitada Maarjamäele, kuid 2021. aastal leppisid riik ja jalgpalliklubi kokku, et Maarjamäe mälestusmemoriaali juurde jalgpallihalli ei ehitata. Riigi ja jalgpalliklubi kokkulepe nägi ette, et hall ehitatakse riigi toel Lasnamäele või Piritale.

2024. aastal teatas aga rahandusministeerium, et jalgpallihalli püstitamist ei ole riigil võimalik toetada. Seepeale teatas jalgpalliklubi FCI Levadia, et alustab jalgpallihalli projekteerimisega ikkagi Maarjamäele.

Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapea Kaarel Oja (SDE) kinnitas ERR-ile, et jalgpallihalli Maarjamäele ei tule.

"Need arutelud juba mõned aastad tagasi tegelikult lõid selle arusaamise, et linna poolt vaadates ei ole mõistlik ja kohane selle teemaga edasi minna. Eks me olemegi nüüd lahendanud seda riigi poolt tekitatud segadust, kes ühelt poolt Levadia klubile maa andis ja teiselt poolt hakkas ise kõhklema selles osas, et sinna jalgpallihalli mitte rajada," rääkis Oja.

Oja sõnul võib uue jalgpallihalli ehitus Lasnamäel aadressil Punane 69 alata 2026. aasta varakevadel. Eskiisile peab veel heakskiidu andma Tallinna linnaplaneerimise amet. "Projekteerimistingimused lähevad kaheks nädalaks avalikustamisele, ja kui nüüd seal selle käigus tõsiseid vastuargumente ei teki – ma arvan, et ei teki –, siis meie samal ajal valmistame juba projekteerimis- ja ehitushanket," sõnas Oja.

"Kuna halli eskiis on ka põhimõtteliselt olemas, siis võiks loota nii, et enne sügist on projekteerimis- ja ehitushange läbi, ehitusleping sõlmitud ja sealt edasi projekteerimine neli-viis-kuus kuud ja ehitus pärast seda. Ehk siis 2026. aasta varakevadel võiks saada hakata ehitama ja kogemus näitab, et selliste hoonete ehitamine on kuni aastane protsess," ütles Oja.

Kaarel Oja Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Oja rääkis, et sellist tüüpi jalgpallihallid maksavad suurusjärgus kuni neli miljonit eurot. Linn ootab kaasrahastust nii jalgpalliliidult kui ka Eesti riigilt.

"Esiteks on Eesti jalgpalliliit jätkuvasti Tallinna linnale päris arvestatava summa raha võlgu omal ajal ehitatud A. Le Coq Arena kontekstis. Eesti jalgpalliliit on öelnud, et nemad on valmis suurema osa oma võlast selle projekti raames tasaarveldama. Tegelikult on ka riik lubanud Levadia klubile sellesama Maarjamäe segaduse eest rahastust. Mingil hetkel olen olnud optimistlik, et riik oma antud lubadusi täidab, ma täna ei oska täpselt öelda, mis seisus need kokkulepped on," ütles Oja.