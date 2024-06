Sotsid jätkavad Lasnamäe linnaosa vanema küsimusega pärast valimisi

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus ütles ERR-ile, et sel nädalal keskendub erakond Euroopa Parlamendi valimiste valimisnädalale ja ka järgmiseks nädalaks ei ole veel Tallinna piirkonna juhatust kokku kutsutud.

"Kuna Euroopa Parlamendi valimised on võtnud kogu fookuse, siis keskendume praegu nendele. Ühtegi konkreetset potentsiaalset kandidaati, kellest avalikult rääkida veel ei ole," ütles Lippus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus esitas 15. mail Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks Tatjana Lavrova, öeldes, et Lavrova on pikalt tegutsenud erinevates vabaühendustes ja tõestanud ennast suurepärase eestvedaja ja inimeste kaasajana.

Lavrova sattus aga pärast ERR-ile antud intervjuud avalikkuse kriitika alla ning 19. mail otsustas ta kandideerimisest loobuda.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul väljendas Lavrova mitmetes väärtusküsimustes viisil, mis ei ole ühemõtteline.

ERR-ile antud intervjuus ütles Lavrova, et kirjutas toimkonnaga 2018. aastal Venemaa liidrile Vladimir Putinile kirja, kuna soovis maailmakoristuspäeva ka Krimmi eksportida. Ka ei vastanud ta otse ajakirjaniku küsimusele, kellele tema meelest Krimm kuulub. Lavrova sõnas intervjuus veel, et Nõukogude veteranidele kogus ta kunagi Eestis raha aga seetõttu, et tal oli nendega vanaisa kaudu isiklik side.

Lasnamäe on viimane linnaosa, kus uus linnavalitsus pole veel linnaosavanemat ametisse nimetanud.

Tallinna linnavalitsus on seni ametise nimetanud linnaosavanemad Kristiines (Renata Lukk, Eesti 200), Nõmmel (Karmo Kuri, SDE), Kesklinnas (Sander Andla, Reformierakond), Pirita (Doris Raudsepp, Reformierakond), Põhja-Tallinnas (Külli Tammur, Eesti 200), Haaberstis (Anna Levandi, Isamaa) ja Mustamäel (Marja-Liisa Veiser, Isamaa).

Tallinna uus linnavalitsus astus ametisse 14. aprillil, kui linnapeaks valiti Jevgeni Ossinovski.