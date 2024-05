Tatjana Lavrova loobus Lasnamäe linnaosa vanemaks kandideerimast

"Minu sõnu on valesti mõistetud ja olen seetõttu sattunud avalikkuse surve alla. Ma ei soovi selle survega kaasneva löögi alla seada sotsiaaldemokraate ja Tallinna linnavalitsust, mistõttu loobun kandideerimast Lasnamäe linnaosa vanemaks," ütles Lavrova.

"Ma tänan kõiki, kes mu kandidatuuri toetasid ja mulle kaasa elasid. Kindlasti panustan ma ka edaspidi Lasnamäe arengusse, aga seda siis mitte linnaosa vanemana, vaid aktiivse kodanikuna," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus esitas Lavrova Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks selle nädala kolmapäeval, öeldes, et Lavrova on pikalt tegutsenud erinevates vabaühendustes ja tõestanud ennast suurepärase eestvedaja ja inimeste kaasajana.

ERR-ile antud intervjuus ütles Lavrova, et kirjutas toimkonnaga 2018. aastal Venemaa liidrile Vladimir Putinile kirja, kuna soovis maailmakoristuspäeva ka Krimmi eksportida. Ka ei vastanud ta otse ajakirjaniku küsimusele, kellele tema meelest Krimm kuulub. Lavrova sõnas intervjuus veel, et Nõukogude veteranidele kogus ta kunagi Eestis raha aga seetõttu, et tal oli nendega vanaisa kaudu isiklik side.

Lasnamäe on viimane linnaosa, kus uus linnavalitsus pole veel linnaosavanemat ametisse nimetanud.

Tallinna linnavalitsus on seni ametise nimetanud linnaosavanemad Kristiines (Renata Lukk, Eesti 200), Nõmmel (Karmo Kuri, SDE), Kesklinnas (Sander Andla, Reformierakond), Pirita (Doris Raudsepp, Reformierakond), Põhja-Tallinnas (Külli Tammur, Eesti 200), Haaberstis (Anna Levandi, Isamaa) ja Mustamäel (Marja-Liisa Veiser, Isamaa).