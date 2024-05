Ossinovski: Lavrova väljendas end viisil, mis ei ole ühemõtteline

Lasnamäe linnaosa vanema kandidaat Tatjana Lavrova teatas, et loobub sellele ametikohale kandideerimisest? Kuidas te seda kommenteerite?

Vestlesin eile Tatjana Lavrovaga üsna pikalt sellest ja tõepoolest leidis ta, et tulenevalt kujunenud olukorrast ei soovi ta seda ametit vastu võtta. Mõistan tema otsust.

Kas see otsus tuli temalt endalt või pärast teie vastavat soovitust temale?

See oli tema otsus.

Kas te ise ei olnud varem tema sellisest taustast teadlik, mis võib tuua tema suunas küsimused? Või ei arvanud te, et nende asjadega satub ta sellise

avalikkuse tule alla?

Olime ikka teadlikud. Mis puudutab tema erinevaid vaateid ühiskonna baasväärtusküsimustes, siis olles temaga põhjalikult vestelnud, mul ei ole kahtlust, et tegelikult, et ta neid väärtusi jagab. Aga tõsi on see, et paaris intervjuus nii mõnigi asi sai väljendatud viisil, mis selle avaliku tormi põhjustas ja eks see oli ka oluliseks ajendiks sellele otsusele.

Aga mis siis ikkagi juhtus? Kas see oli kogenematus meediaga suhtlemisel või midagi muud?

Seda saab tema käest küsida. Aga eks teatud sellistele kriitilistele küsimustele vastamine, inimesel, kes ei ole harjunud sellise rünnaku all olema, võib kaasa tuua seda, et väljendatakse ennast viisil, mis ei ole ühemõtteline.

Isamaa väljendas teravat vastuseisu tema kandidatuurile. Kuidas te seda kommenteerite, et koalitsioonipartner selliselt sõna võttis?

Me kõnelesime mitme koalitsioonipartneriga sellest ja loomulikult teatud küsimused kerkisid üles lähtuvalt ühest intervjuust. Me loomulikult kinnitasime,

et nendele küsimustele on võimalik ammendavalt vastata. Selles mõttes koalitsioonipartneritega suhted on head jätkuvasti. Aga nüüd oleme me olukorras, et neid täiendavaid vastuseid enam ei ole põhjust anda, sest kandidaat on loobunud.

Kas te tajusite, et Isamaa ei pruukinuks lõpuks oma toetust anda Lavrovale?

Ei tajunud.

Millal uue kandidaadi nüüd leiate? Kas saate võib-olla kohe pöörduda number kaks kandidaadi poole?

See on väga värske. Ja tänane päev on olnud tihedalt täis lisaeelarve menetlust, mille osas linnavalitsuse kabinet on otsusteni jõudnud, aga selle küsimusega

tegelemiseks paraku veel ei ole aega olnud. Aga loomulikult asume selle juurde venitusteta.

Kas Kirill Klaus on üks nimedest, kes on kaalumisel?

Eks partei koguneb ja arutab seda, missugused need võimalikud uued kandidaadid on.

Kas te keskerakondlast Vladimir Sveti ei ole üritanud üle meelitada?

Ei ole.