Pere: on hea, et sotsid otsustasid uue Lasnamäe vanema kandidaadi otsida

Sotsiaaldemokraadid olid hädas Lasnamäele uue linnaosavanema leidmisel. Eelmisel kolmapäeval andis erakond teada, et kandidaadiks saab Tatjana Lavrova. Õige pea selgus, et ta on aidanud koguda annetusi punaarmee veteranidele ning korraldanud Teeme Ära koristuspäeva okupeeritud Krimmis ning väidetavalt kirjutanud sellega seoses Putinile.

Pühapäeva õhtul teatas Lavrova, et loobub uuest ametist. Oma otsust ta selgitada ei soovinud. Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul oli kandideerimisest loobumine Lavrova enda otsus.

"Ta tundis, et sellises olukorras, kus avalikkuse surve on väga suur, ei ole hea koht, kust alustada linnaosavanema tööd," ütles Lippus.

Abilinnapea möönab, et Lavrova kandidatuuri puhul olid olemas ohukohad, samas oli naine aastaid tegelenud erinevaid kogukondi lõimivate projektidega ning tal on linnaosavanemaks sobivad isikuomadused. Lippuse sõnul ei pea paika väide, nagu oleks Lavrova saatnud Teeme Ära koristuspäevaga seoses kirja Putinile, vaid neid kirju saatsid kohalikud korraldusmeeskonnad kõigile riigipeadele.

"See on üks neist küsimustest, neist teemadest, kus see arusaam on läinud suunda, mis tegelikult ei peegelda toimunut. /.../ Aga kindlasti on see loonud fooni, mille pealt ongi keeruline linnaosavanema positsiooni täitma asuda," ütles Lippus.

Koalitsioonipartneritest seadis Lavrova kandidatuuri avalikult kahtluse alla Isamaa. Selle Tallinna piirkonnajuhi Riina Solmani sõnul ootasid nad, et Lavrova lükkaks ümber oma varasemad väljaütlemised, mis puudutavad Krimmi annekteerimist ja Ukraina sõda.

"Ootasime neid väljaütlemisi, aga loomulikult suhtlesime teiste poliitikutega ja eile näiteks Türi lillelaadal ka sotsiaaldemokraadid ise andsid mõista, et nad ei ole rahul," sõnas Solman.

"Meil on hea meel, et sotsiaaldemokraadid otsustasid, et nad otsivad siiski uue linnaosavanema sellepärast, et Tatjana Lavrova seisukohad ja sõnavõtud, olid nad nüüd ebaõnnestunud või mitte, see sisu on häiriv," ütles Tallinna reformierakondlasest abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.