Video: paduvihm ujutas Pärnu kesklinna üle

Pärnut tabas esmaspäeva pärastlõunal intensiivne äike ja võimas vihmasadu.

Paarikümne minutiga sadas maha sellises koguses vihm, mida sademeveesüsteem kiiresti ära juhtida ei suutnud ja nii ujutas vesi näiteks kesklinnas üle mitu madalamat ristmikku.

Inimestel tuli sumbata läbi mitmekümne sentimeetri sügavuse vee ja mitmel pool ei saanud autod kõrge vee tõttu sõitu jätkata. Kesklinnas tekkisid ka ummikud.

Kuna vihmavesi on kogunenud ka teistele Pärnu tänavatele, siis palub päästeamet liiklemisel olla tähelepanelik ja veenduda, et veetakistus on võimalik ohutult läbida. Päästeamet palub võimalusel püsida kodus ning autodega linnas sõitmist vältida.