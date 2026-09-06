X!

Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud

Eesti
{{1788691320000 | amCalendar}}
Üleujutuse tagajärjed Pärnus.
Üleujutuse tagajärjed Pärnus. Autor/allikas: Kristi Raidla / ERR
Eesti

Pärnut tabas reede hommikul tugev vihmasadu, mis koormas üle kanalisatsioonisüsteemi, kuid linnavalitsuse teatel on olukord nüüdseks kontrolli all.

Tänavad ja teed olid üleujutatud ning vesi tungis hoonetesse. Sademete hulk ulatus üle 100 mm, kohati üle 120 mm piiri. Olukorda jälgivad ja hindavad pidevalt Pärnu linnavalitsuse töötajad, Pärnu Vesi, päästeamet ja päästeliit.

"Suur sadu mõjutas ka meie naabervalda. Eile õhtul koguneti päästeameti staapi ning seejärel vaatasime koos Tori vallavanemaga üle Pärnu ja Tori valla kõige kriitilisemad piirkonnad. Kui kriisi kõrghetkel kulus mõlemas omavalitsuses kogu tähelepanu oma inimeste aitamisele, siis olukorra stabiliseerudes oli võimalik vaadata ka naabervalla olukorda ning jagada kogemusi," ütles abilinnapea Sander Kilk.

Pärnus on veetase alanemas, kuid Rääma rabast tuleb vett endiselt juurde. Päästeameti pumbad ja linna süsteem saavad praegu olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästeamet.

Päästeamet teatas pühapäeva pärastlõunal, et päästjad saavutasid pühapäeva hommikupoolikul Pärnumaal liigvee eemaldamisel läbimurde. Tammistes tuvastasid päästjad kaks isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Kui tammid lahti kaevati, hakkas veetase kiirelt alanema. 

Suuremad pumpamistööd Pärnumaal on lõppenud: vesi on taandumas nii Pärnus Rääma Oja piirkonnas kui ka Tammiste elamurajoonis. Teed on veevabad ka Paikusel Sinioja ümbruses ja Sindis. Räämal, Tammistes ja Sindis peaks päästetehnika kokkupanek lõppema kell 19.00, teatas päästeamet.   

 Ulatuslikud pumpamistööd Pärnumaal kestsid vahetustega üle kahe ööpäeva. Päästetöödega oli seotud ligi 160 kutselist ja vabatahtlikku päästjat üle Eesti ning töös oli 56 ühikut päästetehnikat, sealhulgas kõik päästeameti pumbajaamad. Kaasatud oli ka päästeliidu tehniline päästeüksus. 

Päästetöödel osalesid Elva, Haapsalu, Iisaku, Kilingi-Nõmme, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Paide, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Rakvere, Rapla, Saue, Tõstamaa, Valga ja Vändra kutselised komandod, lisaks Halinga, Koonga, Lõõla, Rauksi, Sindi, Taali ja Uulu vabatahtlikud.  

Linnavalitsus palub kontrollida ka oma naabreid, tuttavaid ja eakaid. Abivajadusest palutakse teada anda. Pärnu linnavalitsuse infotelefon 444 8200 vastab kõnedele ööpäevaringselt.

Liikluskorralduses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud, järgida liikluskorraldusvahendeid ning võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. Liikluskorraldus võib muutuda ning teed avatakse liikluseks esimesel võimalusel.

Olulised kontaktid:

Kui inimese tervis või elu on ohus, helista 112

Pärnu Vesi telefon 445 5660

Avatud on Pärnu linna infotelefon 444 8200

Toimetaja: Merilin Leetna, Marko Tooming

Samal teemal

uus saade

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:29

Kolonelleitnant Puusepp: Venemaa suvine pealetung on olnud pigem kohalik kähmlus

20:04

VIDEO | Levadia pani tabavast penaltist võidule aluse

19:49

Teise poolaja väravad tõid Levadiale taas võidu Uuendatud

19:29

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi Uuendatud

19:13

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

19:09

Politoloogiaprofessor: AfD on populaarne, sest nad müüvad edukalt migratsiooniteemat

18:53

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

18:49

Suurepärase tõusu teinud Kimi Antonelli võitis Itaalia GP

18:41

Koolid saavad murdekeelte õpetamiseks riigilt toetust

18:32

Eksperdid: erisaadikute visiit Moskvasse rahu lähemale ei toonud

Kontserdielamused

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07:11

Järjest mitmes haiglas ravil viibijat võib oodata tavatult suur voodipäevatasu

16:59

Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel Uuendatud

05.09

Vähi seljatanud Viire Valdma: elu ei tohi pooleli jääda

06:27

Rahuläbirääkijad Witkoff ja Kushner kohtusid Moskvas Putiniga Uuendatud

05.09

Läti julgeolek korraldas reidi Mnogoknigi raamatupoodidesse

05.09

Eesti on Euroopa kõige suurema rasvunute osakaaluga riikide hulgas

18:53

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

19:29

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi Uuendatud

05.09

ÜRO riigid andsid heakskiidu senisest täpsema maailmakaardi kasutamisele Uuendatud

07:11

Eksperiment: kui lihtne on osta mustalt turult teadusartikli autorlust?

ilmateade

SPORT

20:04

VIDEO | Levadia pani tabavast penaltist võidule aluse

19:49

Teise poolaja väravad tõid Levadiale taas võidu Uuendatud

19:13

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

18:49

Suurepärase tõusu teinud Kimi Antonelli võitis Itaalia GP

loe: kultuur

15:22

Pärnu rannahoone laienduse arhitekt: teeme Pärnule olulist maamärki

14:34

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

12:35

Arvustus. Miks tahavad tüdrukud oma saart?

10:26

Arvustus. Kui rahu tekitab rahutust

loe: eeter

16:11

Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda

14:13

Taas lavalaudu vallutav Anneli Tõevere: ma ei oodanud sellist tähelepanu

12:23

Tõukerattaõnnetuses viga saanud lapse isa: parem on näha mossitavat last

10:20

Lauri Kadalipp: Paabli algusaegadel olime nagu perekond

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (06.09.2026 18:00:00)

17:25

Omavalitsused saavad maksta murdekeele õpetamise eest lisatasu

17:25

Oktoobris võib selguda, mis saab Toila kooli gümnaasiumiosast

17:25

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi

05.09

Mesinikud ja meesõbrad said kokku Karksi-Nuias meefestivalil

05.09

Siseministeerium on nõus veel mõnda aega töövälisel ajal sotsiaalabi osutama

05.09

Päevakaja (05.09.2026 18:00:00)

04.09

Veneetsias algas 83. filmifestival

04.09

Erakordne vihmasadu põhjustas Pärnus üleujutusi

04.09

Air Baltic plaanib laenata 25-protsendilise intressiga 257 miljonit eurot

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo