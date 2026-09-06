Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud

Pärnut tabas reede hommikul tugev vihmasadu, mis koormas üle kanalisatsioonisüsteemi, kuid linnavalitsuse teatel on olukord nüüdseks kontrolli all.

Tänavad ja teed olid üleujutatud ning vesi tungis hoonetesse. Sademete hulk ulatus üle 100 mm, kohati üle 120 mm piiri. Olukorda jälgivad ja hindavad pidevalt Pärnu linnavalitsuse töötajad, Pärnu Vesi, päästeamet ja päästeliit.

"Suur sadu mõjutas ka meie naabervalda. Eile õhtul koguneti päästeameti staapi ning seejärel vaatasime koos Tori vallavanemaga üle Pärnu ja Tori valla kõige kriitilisemad piirkonnad. Kui kriisi kõrghetkel kulus mõlemas omavalitsuses kogu tähelepanu oma inimeste aitamisele, siis olukorra stabiliseerudes oli võimalik vaadata ka naabervalla olukorda ning jagada kogemusi," ütles abilinnapea Sander Kilk.

Pärnus on veetase alanemas, kuid Rääma rabast tuleb vett endiselt juurde. Päästeameti pumbad ja linna süsteem saavad praegu olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästeamet.

Päästeamet teatas pühapäeva pärastlõunal, et päästjad saavutasid pühapäeva hommikupoolikul Pärnumaal liigvee eemaldamisel läbimurde. Tammistes tuvastasid päästjad kaks isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu. Kui tammid lahti kaevati, hakkas veetase kiirelt alanema.

Suuremad pumpamistööd Pärnumaal on lõppenud: vesi on taandumas nii Pärnus Rääma Oja piirkonnas kui ka Tammiste elamurajoonis. Teed on veevabad ka Paikusel Sinioja ümbruses ja Sindis. Räämal, Tammistes ja Sindis peaks päästetehnika kokkupanek lõppema kell 19.00, teatas päästeamet.

Ulatuslikud pumpamistööd Pärnumaal kestsid vahetustega üle kahe ööpäeva. Päästetöödega oli seotud ligi 160 kutselist ja vabatahtlikku päästjat üle Eesti ning töös oli 56 ühikut päästetehnikat, sealhulgas kõik päästeameti pumbajaamad. Kaasatud oli ka päästeliidu tehniline päästeüksus.

Päästetöödel osalesid Elva, Haapsalu, Iisaku, Kilingi-Nõmme, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Paide, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Rakvere, Rapla, Saue, Tõstamaa, Valga ja Vändra kutselised komandod, lisaks Halinga, Koonga, Lõõla, Rauksi, Sindi, Taali ja Uulu vabatahtlikud.

Linnavalitsus palub kontrollida ka oma naabreid, tuttavaid ja eakaid. Abivajadusest palutakse teada anda. Pärnu linnavalitsuse infotelefon 444 8200 vastab kõnedele ööpäevaringselt.

Liikluskorralduses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud, järgida liikluskorraldusvahendeid ning võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. Liikluskorraldus võib muutuda ning teed avatakse liikluseks esimesel võimalusel.

Olulised kontaktid:

Kui inimese tervis või elu on ohus, helista 112

Pärnu Vesi telefon 445 5660

Avatud on Pärnu linna infotelefon 444 8200