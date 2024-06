Moldova kõrgel erukindralil lasub kahtlus Venemaa heaks spioneerimises

Väljaande The Insider teatel olevat endine kõrge Moldova sõjaväeohvitser edastanud tundlikku teavet Ida-Euroopa riigi kaitsemeetmete kohta Vene luureteenistustele.

Igor Gorgan, kes töötas Moldova kindralstaabi ülemana kuni Euroopa-meelne president Maia Sandu ta 2021. aastal ametist vabastas, olevat pakkunud Venemaale konfidentsiaalset teavet Moldova relvajõudude kasutatava relvastuse ning riiki läbivate Ukraina varustusliinide kohta.

Kolmapäeval avaldas sõltumatu Vene uurimisportaal The Insider rea Telegrami sõnumeid, mida väidetavalt vahetasid Gorgan ja tema juhendajad Moskva sõjaväeluures GRU-s. Sõnumid ulatuvad tagasi kuni 2022. aasta aprillini. The Insideri andmetel lekkisid sõnumid anonüümselt allikalt, vahendas Politico.

Gorgan edastas regulaarselt infot vabariigi sisepoliitilisest olukorrast ja edastas andmeid Ukraina kaitseministeeriumi esindajate visiitide kohta, kes ostsid sõjatehnikat ja laskemoona oma relvajõududele, selgub The Insideri ülevaatest.

Igor Gorgan ja tema GRU kontaktisik Aleksei Makarov hakkasid eriti aktiivselt suhtlema 2022. aasta aprillis, pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Salaja kohtuti peamiselt Chisinau kohvikutes või käidi koos kalal.

"Ma võin kohtuda kellega iganes, olen tegutseja, peame edasi liikuma kiiremini!!! Peame minema kalale ja kõik läbi arutama! Me elame ajaloolistel aegadel! Ja meie peame seda ajalugu tegema," seisab ühes Moldova kindrali kirjas.

Millal täpselt Gorgan GRU esindajaga kontakti võttis ja oma teenuseid pakkus, pole suudetud kindlaks teha. The Insideri allikas sõjaväeluures oletab, et tõenäoliselt algasid aktiivsed kontaktid 2004. aastal, kui Gorgan teenis NATO missioonil.

On teada, et enne kolonel Makarovit oli ta Moldova pealinnas Chisinaus ühenduses Vene sõjaväeatašee Vadim Uhhaljoviga. Enne Moldovat spioneeris GRU agent Leedus, kuid sealt kutsuti ta kiiresti tagasi. Praegu töötab kolonel Uhhaljov sõjaväeatašeena Kasahstanis, kus ta on loonud aktiivsed kontaktid sõjaväe juhtkonnaga.

Pärast Uhhaljovi lahkumist hakkas Gorganit juhendama teine sõjaväeatašee – Igor Dovbnia. The Insideri käsutuses on telefonivestluse salvestis Gorgani ja Dovbnia vahel, kus lepitakse kokku kohtumine, et kõik läbi arutada Chisinaus asuva Afganistani sõjas langenute mälestusmärgi juures.

Gorgan õppis enne Nõukogude Liidu lagunemist Venemaa sõjakoolis, kuid täiendas end ka Ameerika Ühendriikides ja osales NATO missioonidel Bosnias, Gruusias ja Iraagis. Pärast sõjaväest lahkumist on Gorgan töötanud ÜRO pagulasagentuuri UNHCR heaks.

Sandu kabinetiülem Adrian Balutel ütles Politicole jagatud avalduses, et sellised riigivastased kuriteod ja riigireetmine nõuavad kõige karmimat karistust. "Gorgani sõjalised autasud ja auastmed tühistatakse," lisas ta.

Venemaa püüab hoida Moldovat oma mõjusfääris, samal ajal kui Moldova otsib tihedamaid sidemeid ülejäänud Euroopaga.

Kremli vastuseks on olnud samasugune hübriidsõda, mida peeti Kiievi vastu aastatel 2014 kuni 2022 enne täiemahulist sissetungi. Venemaa okupeerib ka Transnistria piirkonda Moldovas, mis asub Ukraina piiri ääres, ja on sinna paigutanud sadu sõdureid, hoolimata valitsuse üleskutsetest nad ära viia.

Moldova ja tema lääne liitlased on viimastel kuudel löönud häirekella Venemaa katsete üle destabiliseerida riiki. On teateid, et Kreml püüab aktiivselt kukutada demokraatlikult valitud valitsust ja õhutada rahulolematust kohalike esindajate kaudu.

Euroopa Liit avas eelmisel aastal Moldovaga liitumiskõnelused ning on saatnud riiki tsiviilmissiooni, et aidata võidelda Venemaa hübriidsõja ohtudega. Moldova on sõlminud ka mitmeid kaitseleppeid lääneriikidega, sealhulgas Prantsusmaaga, et suurendada oma kaitsevõimet.

"Sellised sisevaenlased suurendavad hübriidsõja ohte Moldova Vabariigi vastu," ütles Balutel. "Seetõttu vajame tõhusamaid vahendeid riigireetmise vastu võitlemiseks."