Galerii: Tallinnas leevenesid mõned teetöödega kaasnenud liikluspiirangud

Vanasadama trammitee ehitus on nüüdseks jõudnud etappi, mil avati ühistranspordile ja tavasõidukitele Gonsiori tänava mõlemad sõidusuunad ning Kaubamaja ristmiku ületamiseks on tagatud 1+1 sõidurada. Linna siseneval suunal on liiklemine juba varasemast võimalik.

Samuti taastus reedel liiklus täielikult sadama-alal ning avanes Ahtri tänava lõunaharu. Lõigul Hobujaama-Jõe jääb esialgu kehtima kiirusepiirang kuni ülemise asfaltkatte paigaldamiseni. Samaaegselt lõunaharu avamisega suletakse trammitaristu ehitustööde tõttu ligikaudu üheks nädalaks Ahtri põhjaharu vasakpoolne sõidurada.

Ahtri tänava lõunapoolse haru avamisega liiklusele muutus alates 7. juuni tööpäeva algusest bussiliinide nr 8, 20, 20A, 34, 38 ja 66 peatuste asukohad. Reidi tee suunalisel Ahtri tänava lõunapoolsel harul tehakse taas peatused Ahtri ja Siimeoni (ajutine).