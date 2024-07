Tallinn kaevas aasta eest asfalteeritud Liivalaia-Tartu maantee ristmiku taas üles

Remonditööd tõid selle nädala algusest kaasa mitu ajutisi liikluskorralduse muudatust. Alates 15. juulist on Liivalaia, Tartu maantee ja Rävala puiestee ristmikul liiklus oluliselt piiratud, päevasel ajal töötavad ristmikul liiklusreguleerijad. Lähitänavatel on liiklus ümber korraldatud.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitusosakonna juhataja Randar Jõesaare sõnul on tööde eesmärk uuendada vananenud trasse ja infrastruktuuri, et tagada nende korrektne toimimine tulevikus.

"Liivalaia ja Tartu maantee ristmikul toimuvad sademevee eelvoolu, kaugjahutuse ja veesüsteemi uuendamise tööd. Need on vajalikud, et infrastruktuur ajapikku uuendada ja ennetada võimalikke probleeme," ütles Jõesaar.

Alles eelmisel aastal toimusid samal ristmikul samuti remonditööd, kuid praegused on Jõesaare sõnul erinevad. Osakonnajuhataja selgitas, et eelmisel aastal tegi töid Utilitas oma kaugjahutuse jaoks, mistõttu ristmikuala oli suletud. "Praegused tööd on Tallinna linna tellitud ja hõlmavad suuremat ala, sealhulgas Liivalaia ja Tartu maantee ristmikku," märkis ta.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski täpsustas samuti, et eelmisel aastal tehtud tööd olid võrguvaldaja Utilitase projektid, mis olid vajalikud nende lepinguliste kohustuste täitmiseks. "Lastekodu tänav, mis pidi eelmisel aastal minema rekonstrueerimisele, jäi projekteerimise venimise tõttu tegemata. Seetõttu avatakse ristmik nüüd kaks korda," ütles Ossinovski.

Linnapea lisas veel, et edaspidi püüab linn kooskõlastada võrguvaldajate tööd linna rekonstrueerimisprojektidega, et vältida tööde kordumist.

"Meie eesmärk on, et võrguvaldajate ja linna tööd tehtaks samal ajal. Kuigi see pikendab tööde kestust, väldib see kahel korral kaevamist. Tulevikus pürgime ühtse ajagraafiku poole, et võrguvaldajad saaksid oma töid linnaprojektidega kooskõlastada," kinnitas Ossinovski.

Tööde lõpp on plaanitud 31. augustiks, mil ristmik peaks taas liiklusele täies mahus avatud olema. Trassitööd lõpetatakse eeldatavasti augusti keskel, pärast mida jäävad vaid väiksemad viimistlustööd.